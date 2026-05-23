La Asociación Española de GRINpatías celebra sus VII Jornadas en Bergondo, A Coruña

La Asociación Española de GRINpatías inauguró este sábado, 23 de mayo, sus VII Jornadas de Familias en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña). El encuentro se consolida como un espacio de referencia para el acompañamiento, la información y el apoyo mutuo entre familias afectadas por estas enfermedades raras —las GRINpatías son un conjunto de enfermedades genéticas raras del neurodesarrollo, causadas por mutaciones en los genes GRIN, esenciales para la función cerebral—. La cita reunió a decenas de participantes y profesionales procedentes de distintos puntos de España.

La apertura contó con la participación de la Diputación de A Coruña, representada por la diputada de Política Social, Mar García. Durante el acto, la asociación entregó a la Diputación una placa conmemorativa, en agradecimiento por su apoyo. El presidente de la organización de GRINpatías, Francisco Javier González, destacó la importancia de este encuentro anual: "Estas xornadas son un punto de encontro esencial para as nosas familias e un espazo onde se reforza a comunidade e o acompañamento mutuo", declaró.

El programa de las VII Jornadas se desarrollará a lo largo del fin de semana con talleres y espacios orientados a ofrecer información, herramientas y apoyo a las familias. Tras la inauguración, las personas asistentes participaron en la tradicional foto de familia en el exterior del Pazo.