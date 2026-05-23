La Asociación Galega de Asperger celebra en A Coruña 20 años de apoyo

La Asociación Galega de Asperger (Asperga) celebró en el Paraninfo de la Universidade da Coruña este sábado, 23 de mayo, el acto conmemorativo de su 20º aniversario, en una jornada participativa que congregó a personas autistas, familias, profesionales y representantes institucionales para reflexionar sobre la evolución de la atención al autismo y los retos pendientes en materia de inclusión y acompañamiento.

Bajo el lema "20 anos de voces autistas", el encuentro sirvió para poner en valor la trayectoria de la identidad desde su creación en el 2006, y para dar protagonismo a las experiencias en primera persona de los usuarios y sus familias.

El acto contó con la participación de la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad del Concello da Coruña, Nereida Canosa; el director general de Familia de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, Jacobo Rey; el diputado de la Diputación de A Coruña, José Ramón Riobóo Castro; representantes de la Federación Autismo Galicia e integrantes de la directiva y del equipo profesional de Asperga.

Dos décadas de desarrollo

En las distintas mesas de diálogo se comentó la evolución a lo largo de los últimos 20 años en la percepción social del autismo y en los procesos de diagnóstico e intervención, hoy mucho más especializados, individualizados y multidisciplinares. Se puso de manifiesto, asimismo, la importancia de la normalización, de la formación en diversidad y de la sensibilización social desde las primeras etapas educativas.

Las personas participantes señalaron el valor de las redes de apoyo y del acompañamiento continuado a lo largo de las distintas etapas vitales. Durante el encuentro se compartieron experiencias vinculadas a la infancia, a la adolescencia y a la vida adulta, haciendo especial hincapié en las dificultades que muchas personas autistas afrontan en el ámbito educativo y laboral.

Algunos de los testimonios pusieron el foco en las situaciones de acoso escolar vividas durante la adolescencia, así como en la necesidad de seguir avanzando hacia entornos educativos más inclusivos y preparados para atender la diversidad. Se destacó, en este sentido, la formación especializada a la que cada vez más centros educativos recurren, para mejorar la atención al alumnado con TEA.

Otro de los aspectos abordados fue el incremento de diagnósticos en edad adulta, especialmente en personas que acuden a Asperga tras encontrar similitudes en sus propias vivencias con las detectadas en sus hijos. La entidad explicó que esta realidad llevó a la creación de un espacio específico para personas adultas en A Coruña, con servicios adaptados a sus necesidades, como la orientación laboral.

Durante la jornada también se reivindicó la necesidad de promover modelos de autonomía “no infantilizantes” y de favorecer la adaptación de los puestos de trabajo a las características y capacidades de las personas neurodivergentes. Los usuarios y familias participantes pusieron en valor el papel de Asperga como espacio de apoyo, orientación y acompañamiento. Entre los testimonios compartidos, Rubén Pardiñas destacó que la entidad le permitió "estructurar mejor" sus pensamientos, desarrollarse como persona y "tejer una red de apoyos".

La jornada concluyó con un acto de reconocimiento a las personas socias fundadoras y a diferentes personas y entidades vinculadas a la historia y evolución de la asociación, en un cierre centrado en la continuidad del proyecto colectivo y en el compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas autistas y de sus familias.