A Coruña endurece el control de los patinetes eléctricos con nuevos operativos policiales

Los controles a patinetes eléctricos ya forman parte del paisaje habitual en las calles de A Coruña. El Concello ha activado esta semana una nueva campaña específica para vigilar el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), con operativos de la Policía Local repartidos por distintos puntos de la ciudad y un nuevo sistema tecnológico para detectar irregularidades.

La iniciativa busca reforzar la aplicación de la normativa vigente y aumentar la seguridad vial ante el crecimiento del uso de este tipo de transportes. Los agentes comprobarán tanto el estado técnico de los vehículos como el cumplimiento de las obligaciones administrativas, entre ellas la inscripción en el registro de vehículos privados ligeros, la etiqueta identificativa y el seguro obligatorio.

La concejala de Seguridade Cidadá e Interior Montserrat Paz presentó este jueves la campaña junto a un operativo policial y defendió la necesidad de endurecer la vigilancia sobre los VMP. "É tarefa do Goberno de Inés Rey e da Policía Local velar pola seguridade da cidadanía. Un mal uso dos VMP pon en perigo tanto ao propio condutor como ao resto de persoas en tránsito", señaló la edil.

Las consecuencias

Por este motivo, el Gobierno municipal prioriza este esfuerzo extra de supervisión en las vías públicas. El incumplimiento de las normas conlleva consecuencias graves para los infractores.

La Policía Local recuerda que las infracciones pueden derivar no solo en sanciones económicas, sino también en la inmovilización del vehículo hasta que se subsanen las irregularidades detectadas. Los usuarios sin papeles en regla o con tasas prohibidas afrontan multas económicas y la pérdida del vehículo. Las fuerzas de seguridad ordenan la inmovilización del patinete de manera inmediata hasta la resolución de cada anomalía.

Los datos oficiales justifican la urgencia de estas medidas en las calles coruñesas. El balance del año 2025 cerró con un total de 229 multas a conductores de VMP. Aquel período registró además cuatro positivos por alcohol y otros cuatro por consumo de drogas. Las estadísticas actuales de este año muestran una evolución favorable, sin ningún caso positivo de alcoholemia hasta la fecha.