¿Qué hacer hoy en A Coruña? Te proponemos estos nueve planes para este sábado 23 de mayo

Una velada de los años 20 al estilo ‘El Gran Gatsby’

22.00 horas | El Casino Atlántico celebra una fiesta imitando el glamour de los años 20, en un evento que busca revivir e imitar la sofisticación de la historia de El Gran Gatsby, obra de F. Scott Fitzgerald.

Casino Atlántico

Ruta ‘Ventureira’ a pie por las Fragas do Eume

10.00 horas | La Universidade da Coruña organiza una sesión por la Ruta Ventureira en las Fragas do Eume. Es de dificultad baja y tiene una duración aproximada de tres horas y quince minutos sin paradas.

Ubicación en A Ribeira (A Capela)

Bad Gyal pone a bailar al público del Coliseum

20.30 horas | La cantante Bad Gyal presenta su segundo disco, Más Cara, en el Coliseum de A Coruña, donde ya había actuado con su anterior gira. La música catalana es reconocida por sus ritmos bailables y letras.

Coliseum de A Coruña

Taller tecnológico para construir un telégrafo

12.00 horas | El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) organiza un taller tecnológico familiar para la fabricación de un telégrafo y la práctica del código Morse.

Muncyt

Jornada de clausura en la Galicia Design Week

13.20 horas | La Galicia Design Week llega a su fin con una jornada de clausura ambientada en el Studio Follow, con hasta diez eventos que van desde la gastronomía a las conferencias, el audiovisual o la presentación de música en directo.

Studio Follow

Las Hogueras celebran el XXXVII Solsticio poético

20.00 horas | Las Hogueras-26 presentan mañana la XXXVII Fiesta del Solsticio poético, que presidirá Vera Eugenia García en el acto de exaltación. La jornada se completa con la representación de El final de Helena.

Paraninfo del instituto Eusebio da Guarda

Luis Fercán presenta su disco en directo en Garufa

22.00 horas | El cantante Luis Fercán presenta su disco Cerezos en flor en el Garufa Club. La noche, que promete ser única, servirá de escenario para un concierto con los temas más íntimos del cantautor.

Sala Garufa Club

Conciertos en homenaje al cantautor Bob Dylan

22.00 horas | Los grupos Smooth & Blind y Back To Mono, además de invitados sorpresas, conmemoran el 25 aniversario del primer Dylan Fest en A Coruña y homenajean a Bob Dylan en una noche de música.

Sala Mardi Gras

Concierto de MIL111 en la Ciudad de las TIC

20.00 horas | MIL111 presenta la experiencia audiovisual Sin título 0.1 dentro del ciclo de prácticas digitales contemporáneas (IN)VISUAL.

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Coruña Estudio Inmersivo (Cidade das TIC)