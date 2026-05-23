El tiempo en A Coruña
La inestabilidad atmosférica marcará la jornada de este sábado en A Coruña
Las temperaturas serán elevadas, con hasta 26 grados de máxima
A Coruña vivirá este sábado una jornada marcada por el calor y la inestabilidad atmosférica. La presencia de aire muy cálido en superficie y de aire frío en las capas altas favorecerá un ambiente variable, con cielos parcialmente cubiertos por nubes medias y altas e incluso con la posibilidad de chubascos de carácter tormentoso.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, por lo que continuará la fuerte sensación de calor en la ciudad. Los termómetros oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 26 grados de máxima, valores elevados para esta época y que dejarán un ambiente especialmente cálido durante las horas centrales del día.
La probabilidad de precipitaciones será más alta en zonas del interior de Galicia, donde podrían registrarse tormentas con mayor intensidad. En A Coruña, la jornada estará condicionada por esa atmósfera inestable, aunque los chubascos, de producirse, serían más irregulares.
El viento soplará en el litoral coruñés del nordeste, sin que se esperen rachas significativas.
Sin embargo, de cara la domingo se espera que las temperaturas suban. Según MeteoGalicia en el último día de la semana pueden registrarse hasta 29ºC.
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