Los puzzles dejan atrás las playas y montañas y viven un 'boom' en A Coruña: "Cada vez hay más gente enganchada"

Los puzzles ya no son solo un entretenimiento infantil. En los últimos años, se convirtieron en una de las aficiones de moda entre adultos. Redes sociales llenas de vídeos montando piezas, competiciones nacionales, coleccionistas y tiendas especializadas forman parte de un fenómeno que no deja de crecer. "Cada vez hay más gente. El primer Campeonato de España al que fui no llegaba a 60 parejas y ahora nosotros ya tenemos más aquí en A Coruña", explica Luis Castro Fernández, organizador del V Torneo de Puzzles Ciudad de A Coruña y propietario de la tienda Doctor Panush.

Lo que desde fuera parece un pasatiempo tranquilo, en el Hotel Plaza de A Coruña se transforma este fin de semana en una competición contrarreloj. El V Torneo de Puzzles Ciudad volverá a reunir a aficionados llegados de distintos puntos de Galicia, e incluso de Portugal, en una cita que refleja el auge de una afición que cada año gana más seguidores.

El campeonato se celebrará entre sábado y domingo en el Hotel Plaza y contará con categorías individuales, por parejas, por equipos e infantiles. La modalidad más popular es la de parejas: dos participantes compiten con el mismo puzzle de 500 piezas y gana la pareja que lo complete antes. También habrá pruebas de mil piezas para grupos de tres o cuatro personas.

La dinámica es simple. "Todo el mundo hace el mismo puzzle y el que acaba más rápido es el que gana", resume Castro. Aunque lograr encajar piezas pueda parecer una actividad relajada, dentro de la competición la tensión existe. "Al principio hay muchísimo silencio. Luego ya se nota más nerviosismo, sobre todo en la gente más competitiva, que la hay".

Más color en las piezas

La propia estética de los puzzles también evolucionó con el boom de la afición. Los paisajes tradicionales dejaron paso a diseños mucho más llamativos y coloridos, pensados para facilitar la rapidez. "Antes eran playas, montañas o paisajes. Ahora hay muchas ilustraciones y dibujos llenos de color", explica. Él mismo sigue montando puzzles y coleccionando algunos modelos poco habituales. "Me gustan cosas raras o curiosas, no tanto el típico puzzle. Colecciono este tipo... más peculiar".

El organizador conoce bien el ambiente de estos torneos porque antes de montar torneos fue concursante. "Fui con un amigo a uno hace años y no conocíamos a nadie. Nos apuntamos por foros, porque casi ni había redes sociales", recuerda. Aquel hobby acabó convirtiéndose en parte de su vida hasta abrir una tienda especializada y organizar uno de los torneos de referencia en Galicia.

El crecimiento de la afición también cambió el perfil de quienes participan. "La mayoría son adultos y hay muchísimas mujeres. Yo diría que alrededor del 70 %", señala. Lejos de la imagen clásica del puzzle como algo infantil o solitario, las competiciones reúnen a familias, parejas y grupos de amigos que convierten las piezas en una carrera de estrategia y velocidad. "Justo lo que más faltan son en la sección infantil. Muy poco niño viene al torneo", añade.

Luis Castro en su tienda Doctor Panush en A Coruña / Carlos Pardellas

A Coruña se consolidó además como uno de los puntos fuertes de esta afición en Galicia. "Viene mucha gente de Lugo, de Ribadeo y también algunos portugueses. Cada vez hay más gente enganchada", comenta Castro. Antes, explica, los participantes viajaban por toda España porque había pocos torneos. Ahora existen muchas más competiciones repartidas por comunidades. "Hace un par de años podías ir a todos los campeonatos de España, ahora es imposible", asegura el experto.

Una de las particularidades del campeonato coruñés es su formato. Mientras la mayoría de torneos funcionan con una única prueba, aquí existen eliminatorias. El sábado se disputan las rondas clasificatorias y el domingo las finales con los mejores tiempos. "Eso hace que haya más emoción y más tensión", apunta.

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Lo que hace unos años parecía una afición minoritaria hoy llena hoteles, mueve competiciones y engancha a miles de personas. Este fin de semana, en A Coruña, volverá a demostrarse que encajar piezas también puede convertirse en todo un fenómeno social.