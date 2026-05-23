Los trámites para cambiar el planeamiento de la ría de O Burgo, en A Coruña, retrasan las sendas litorales del Estado: "Lo razonable es que no nos anticipemos"

De la reforma del planeamiento urbanístico junto a la ría de O Burgo, pendiente desde hace años, depende no solo cuántos pisos se podrán construir en el litoral y cómo se rehabilitará el entorno de As Xubias, sino también los senderos peatonales que vertebrarán la zona de As Xubias y conectarán la ciudad con Culleredo. El Gobierno central está construyendo un tramo de 470 metros para caminantes y bicis en la zona de la conservera Celta, junto A Pasaxe, pero un borrador del Concello de A Coruña de 2022 para la zona entre Oza y el límite del municipio, pasado el puente, contemplaba una ambiciosa red de sendas verdes que vertebraba todo el litoral y conectaba con Pedralonga y Eirís. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que visitó la obra en marcha este jueves, señala que una ampliación de estos caminos tendría que esperar a que se plasme la nueva planificación urbanística, para el que el Ayuntamiento espera tener un proyecto este año.

En una entrevista con LA OPINIÓN que se publicará este domingo, Morán señala que "lo razonable es que no nos anticipemos a la competencia que tienen los Ayuntamientos en materia de planificación urbanística", y que no sería "razonable" que la Dirección General de Costas interviniera en la zona "solapando" la competencia municipal. Al mismo tiempo, advierte que tampoco sería razonable que el Ayuntamiento tomase decisiones que afecten al dominio público marítimo-terrestre o al borde litoral sin contar con este organismo estatal.

Como parte de la regeneración de la ría de O Burgo, y tras realizar la descontaminación y dragado de esta, el Estado acometió obras en las zonas de paseo de su litoral, para conectar más de 11 kilómetros de caminos y sendas peatonales con una inversión de seis millones de euros. El tramo que se está construyendo en A Coruña tiene un presupuesto de más de 800.000 euros.

Cruces a través de la carretera

Pero la expansión de la red de caminos por el municipio espera por un cambio de planeamiento que lleva años sin plasmarse. Entre la playa de Oza y el límite con Culleredo, de acuerdo con el plan general vigente, podrían construirse 633 nuevas viviendas. En 2022, el Gobierno local, ya con Inés Rey en la Alcaldía, propuso un cambio que suponía una reducción importante, hasta los 241 pisos.

Según publicó este diario, el proyecto señalaba que “no existe una continuidad viaria en todo el ámbito” y consideraba que la conexiones con las zonas de la ciudad al oeste de la avenida de A Pasaxe, como Pedralonga y O Castaño de Eirís, son “escasas” y “no facilitan el vínculo con estos otros espacios urbanos”. Así, el Ayuntamiento planteó cuatro conexiones a través de la avenida de A Pasaxe, dos de ellas aprovechando pasarelas ya existentes y dos con enlaces nuevos.

Grandes trayectos peatonales

Según los cálculos del Ayuntamiento, solo un 3,86% del viario del litoral era propiamente peatonal, y otro 3,34% se podía considerar sendas “que permitirían el tránsito peatonal sin interferencia, o con las mínimas” de vehículos. Así, el Concello planeó varias grandes sendas verdes. Una recorrería el margen derecho de la avenida de A Pasaxe, en dirección hacia la ciudad.

Otra, enlazando con esta en varias ocasiones, atravesaría el ámbito partiendo de cerca del local La Viña das Travesas, en las proximidades de la rotonda pasado el puente, e iría paralela a la avenida hasta antes del Materno. Pasaría por encima del Colegio Santa María del Mar, y luego entre el Materno y la ría, dejando a la derecha las vías del tren, antes de conectar con As Xubias de Abaixo y As Xubias de Arriba hasta el Hospital Marítimo de Oza. A esto se sumaría una senda marítima pegada al litoral desde el límite con Culleredo hasta la playa de Oza. La Xunta también planificó senderos peatonales por la zona dentro de su gran plan del Camiño do Litoral a través de toda la costa gallega, desde Ribadeo hasta A Guarda.

A la espera de la propuesta

Pero la reforma que planteó el Gobierno local en 2022 nunca se llegó a aprobar definitivamente, y el Ayuntamiento está actualmente trabajando en un nuevo proyecto que integrará la propuesta, para parte de los terrenos, del fondo suizo Ginkgo, que compró decenas de miles de metros cuadrados en la zona de As Xubias. En 2024, la alcaldesa firmó con este fondo un convenio para desarrollar este núcleo tradicional, pero en septiembre de ese año PP y BNG aprobaron una moción en contra del convenio. En julio de 2025, tras nuevas negociaciones con los nacionalistas, el PSOE y el Bloque aprobaron el convenio.

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Tras la formalización de este, según el portavoz municipal, José Manuel Lage, se abría un plazo de unos meses para que el fondo presentase una "propuesta de ordenación" que debía integrarse en la ordenación de toda la ría, que el Concello tramitaría en paralelo. Lage, indicó este miércoles que los técnicos municipales y los de una empresa contratada están trabajando en el documento, y que se presentará antes del final de 2026.