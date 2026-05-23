Cada vez menos grados de separación entre A Coruña y Bad Bunny gracias a Bad Gyal

Que se sepa, Bad Bunny solo ha estado dos veces en A Coruña. Ambas fueron en el 2017, una en Semana Santa, el 14 de abril, y la siguiente ya en la discoteca Pelícano, el 30 de septiembre, mucho antes de convertirse en una estrella mundial. Una en New Oh Coruña, con entradas a 25 euros, otra en Pelícano.

El portorriqueño, catapultado definitivamente tras el éxito de la super bowl, acaba de comenzar su gira por España, con todo vendido en Barcelona y Madrid. El tour de grandes plazas no pasará, obviamente, por A Coruña, pero el 'conejo malo', aunque no lo sepa, anda rondando A Coruña.

Primero por Zara. Los atuendos que vistió en la NFL salieron de los talleres de Inditex en Sabón, como de la multinacional arteixana salió el traje que llevó a la mediática gala MET. Era un anticipo de lo que ha ocurrido esta semana: una colaboración entre la marca y el artista ha arrasado en las tiendas de todo el mundo. Uno de los lugares físicos elegidos para vender la colección fue, como es habitual, la plaza de Lugo. Y en poco tiempo se había agotado sus propuestas más icónicas.

Bad Gyal perrea sola

Y justo la misma semana, Bad Bunny ha disminuido aún más los grados de separación con A Coruña. En el estreno de su gira en Barcelona, subió a Bad Gyal al escenario para compartir un tema. Y lo hizo solo 24 horas antes de que la catalana se suba al escenario del Coliseum. Compartió con Bad Bunny una de sus piezas emblema, 'Yo perreo sola', y cantó en solitario 'Dame' cuando el concierto entraba en su segunda mitad, un tema que seguro no faltará en la cita coruñesa de esta noche.

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El concierto de Bad Gyal de esta noche en A Coruña tiene prácticamente vendidas todas las localidades. La artista vuelve a la ciudad para hacer la única parada gallega en su gira mundial y la expectación es máxima. En la ciudad presenta Más Cara, su segundo álbum. La catalana se basta por sí misma para subir la temperatura y ofrecer uno de los grandes espectáculos de música urbana que giran ahora mismo por el mundo.