La 'más cara' llena el Coliseum de A Coruña
La cantante catalana Bad Gyal hizo en A Coruña su única parada por el territorio gallego en su tour mundial. Presentó su segundo álbum, ‘Más Cara’, en una cita musical con todas las entradas vendidas
Apenas un día después de actuar para un Estadio Olímpico Lluís Companys lleno en el inicio de la gira de Bad Bunny, la otra mala de la industria aterrizó en el Coliseum de A Coruña. La cantante catalana Bad Gyal, con su característico estilo urbano, consiguió agotar las localidades para el evento.
A Coruña es la única parada gallega de la gira mundial de la artista con toques de dancehall, que presentó su segundo álbum, Más Cara. Con toda una declaración de intenciones, abría la noche con uno de sus últimos éxitos, que da nombre al disco.
En el primer acto del concierto, sonaron otras de sus canciones más bailadas, como Dame y Duro de verdad. Tras un interludio de baile propio del tour, Bad Gyal inició el segundo acto de la noche, con himnos generacionales como Flow 2000 y Chulo pt. 2, dejando para el final el tema que la catapultó a la fama: Fiebre. En ese estado de embriaguez dejó la catalana al público coruñés, desatado tras una velada de música y baile.
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
- Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
- Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
- Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
- El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos