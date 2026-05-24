La 'más cara' llena el Coliseum de A Coruña

Apenas un día después de actuar para un Estadio Olímpico Lluís Companys lleno en el inicio de la gira de Bad Bunny, la otra mala de la industria aterrizó en el Coliseum de A Coruña. La cantante catalana Bad Gyal, con su característico estilo urbano, consiguió agotar las localidades para el evento.

A Coruña es la única parada gallega de la gira mundial de la artista con toques de dancehall, que presentó su segundo álbum, Más Cara. Con toda una declaración de intenciones, abría la noche con uno de sus últimos éxitos, que da nombre al disco.

En el primer acto del concierto, sonaron otras de sus canciones más bailadas, como Dame y Duro de verdad. Tras un interludio de baile propio del tour, Bad Gyal inició el segundo acto de la noche, con himnos generacionales como Flow 2000 y Chulo pt. 2, dejando para el final el tema que la catapultó a la fama: Fiebre. En ese estado de embriaguez dejó la catalana al público coruñés, desatado tras una velada de música y baile.