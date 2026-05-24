El Fu de A Coruña abre su buffet libre en la plaza de España: "Elegimos bien los platos para garantizar la máxima calidad"
El establecimiento apuesta por una oferta que mantengan el sabor de su restaurante de la calle Torreiro a un precio económico
La familia que convirtió el Fu en una de las referencias de la auténtica cocina china en A Coruña acaba de sumar un nuevo vértice a su pequeño mapa gastronómico en el número 29 de la plaza de España. Tras el famoso restaurante de Torreiro y su Wok by Fu de Monte Alto, apuestan por un proyecto que llevaban tiempo teniendo en mente. "Firmamos el contrato de alquiler del local en el año 2023", recuerda Wei Wei, su responsable. El cariño que se han ganado entre los coruñeses en estos años hizo que el arranque, el pasado viernes, fuera un éxito: "Hicimos una fiesta con DJ y vinieron más de 200 personas", celebra la hostelera.
El concepto parte de una selección de platos que ya funcionaban en el Fu, pero adaptados a otro formato: "Elegimos bien los platos para garantizar la máxima calidad", cuenta Wei Wei. Escogieron entre 20 o 30 opciones, entre ellas la panceta guisada en soja roja o la berenjena salteada en salsa de soja. Curiosamente, la cocina no está en el mismo local, sino que se apoya en la cocina central situada en Ángel Rebollo, a pocos metros, donde también se encuentra el Wok by Fu. "El objetivo es garantizar la calidad y los sabores de Fu".
Mientras que otros formatos de negocio apuestan por las grandes cantidades y los espacios amplios, los responsables del Fu buscan un formato más pequeño, más de barrio y ligado a la cocina del norte de China. Una cocina que incluso consumen ciudadanos chinos, como equipos olímpicos, cuando visitan la ciudad. "Queremos servir los mejores platos a los vecinos", resume Wei Wei.
¿Cómo funciona el buffet?
Para comer en el Fu, el cliente entra, coge una bandeja compartimentada y se sirve lo que quiera entre opciones con carne, veganas o sin gluten. "En China, en el comedor, siempre cogemos esa bandeja", recuerda Wei Wei, que vincula el sistema con una memoria muy doméstica: "A mí esa bandeja me ayuda a recordar el tiempo en el cole".
El local cuenta con 24 mesas y capacidad aproximada para medio centenar de personas, con un ritmo pensado para renovar la comida en los momentos fuertes del día: "Toda la comida se renueva antes de la comida y de la cena". El buffet abre también por la tarde y, por la mañana, planean poner en marcha próximamente un servicio de desayunos.
El precio del buffet de comida y cena es de 20 euros, con bebida aparte, y los niños pagan la mitad. Los responsables del Fu confían en la responsabilidad de sus clientes a la hora de consumir y no los multan por dejarse algo en el plato: "La gente es muy educada, coge lo que se va a comer". Además, también disponen de una opción para llevar con una bandeja de comida que el cliente llena al gusto y un cuenco de sopa por 13,80 euros.
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