Las reformas viven un auge en A Coruña pese a la falta de mano de obra y el alza de costes

Las reformas de viviendas en A Coruña están en auge. Su tirón empezó durante la pandemia, pero seis años después «el goteo es continuo». Lo cuenta Ricardo Rubín, director de estudios en Desarrolla, constructora especializada en edificación, interiorismo, rehabilitación e infraestructuras. «El acceso a la vivienda es muy complicado en la ciudad. En el centro y en los barrios las reformas no paran», expone. Y eso que el sector tiene que afrontar dos problemas importantes: la falta de mano de obra y el incremento de los costes. Pese a todo, hay empresas con lista de espera o incluso que tienen que rechazar proyectos por falta de tiempo y manos.

En 2025, las licencias de las obras de menor presupuesto —por debajo de los 1,2 millones de euros— autorizadas a particulares en viviendas y locales por el Concello de A Coruña sumaron 445 expedientes. El presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), Carlos Mato, entiende que la rehabilitación «es protagonista del sector» en la ciudad. Apunta, además, que la solidez de la reforma y la rehabilitación está vinculada al creciente protagonismo en el mercado del parque de segunda mano. «Las familias y los inversores inmobiliarios están percibiendo este mercado como un refugio seguro y asequible ante la incertidumbre global y la escasez de vivienda generalizada», indica Mato, que desde el Coatac pide que se convoquen más ayudas y que las Administraciones Públicas simplifiquen los trámites burocráticos.

También habla de plazos la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Patricia Vérez: «El problema es la tardanza en la concesión de las licencias para realizar las obras». Asegura que esto afecta a los propietarios «porque ese tiempo que se tarda en conceder la licencia supone muchas veces un aumento del coste de las obras de rehabilitación».

«El problema es la tardanza en la concesión de licencias», alerta Patricia Vérez

Vérez informa de que «se están solicitando muchas licencias para realizar obras de rehabilitación en viviendas porque en A Coruña tenemos un parque de viviendas muy antiguo». Alerta, además, de otro obstáculo, que es que las empresas de construcción tienen muchas dificultades «para encontrar trabajadores de los distintos oficios».

Esa falta de mano de obra la sufren en Acota Construcción e Reforma. «Por mucho que busquemos, no encontramos a gente que te valga para hacer reformas. Para poder dar la calidad que queremos, es difícil. Ahora ya desistimos. No buscamos más. Somos los que somos y se abarcará lo que podamos», cuenta el propietario, Víctor Veira, que reconoce que hay demanda de reforma de viviendas pero también de locales comerciales, tanto para hacer nuevos negocios en la ciudad como para hacer pisos. Esto último, según datos municipales, también se encuentra en línea ascendente. A lo largo de 2025, el Concello concedió licencias para la conversión de 42 inmuebles comerciales en residencias. Otras 16 solicitudes fueron rechazadas.

Contenedor en la calle Antonio Viñes / Casteleiro

Esperanza González, administradora de fincas y agente de la propiedad inmobiliaria, reconoce que «la falta de mano de obra es un problema porque se demoran los plazos». «Muchas empresas ni siquiera te dan presupuesto porque sería a un año vista y el precio de los materiales sigue subiendo», analiza.

Desde su experiencia ha notado que «ni los seguros tienen gente para hacer las obras». «Antes llamabas por una fuga de agua y te mandaban a alguien. Ahora ya no. Se te cae un azulejo de un alicatado y te quedas empantanado con la obra», lamenta.

«Por mucho que busquemos, no encontramos a gente para hacer reformas», dice Víctor Veira

Así, la falta de mano de obra se suma «a todo lo que ha ocurrido desde 2020, como la pandemia y las guerras, que han incrementado los costes de los materiales», según analiza Rubín, de Desarrolla, que asegura que esta constructora «tiene capacidad para cumplir plazos», pero no todos están en esa situación.

Hay que tener en cuenta, además, los elevados precios de la obra nueva, lo que hace que muchos compradores tengan que recurrir al mercado de segunda mano para adquirir una vivienda que, en muchos casos, necesita una reforma. «Hay de todo. Cambios en cocinas y baños, pero también reforma completa de toda la vivienda», detalla Víctor Veira desde Acota. Patricia Vérez recuerda que «los que compran, adquieren vivienda usada porque nueva no hay o es escasa», pero muchos nuevos propietarios «tienen que rehabilitar» esos pisos.

En obra nueva, A Coruña superó la barrera de los 3.000 euros/m2 y en las promociones que actualmente están a la venta, como Visma o Náutica, los precios se disparan a los 400.000 euros e incluso hay pisos por casi un millón de euros. Si bajan de 220.000 euros es porque son solo de una habitación y menos de 70 metros cuadrados.

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Tampoco la vivienda de segunda mano tiene un coste asequible. De acuerdo con los datos del Concello, que a su vez los elabora a partir de las tasaciones que registra el Ministerio de Vivienda, entre 2018 y 2025 el valor del metro cuadrado de las viviendas de hasta cinco años de antigüedad pasó de poco más de 1.500 euros por metro cuadrado a casi 2.350, un incremento del 53% en siete años.