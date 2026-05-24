Las terapias CAR-T contra el cáncer se afianzan en el Chuac de A Coruña, con cerca de 65 tratamientos administrados en tres años y medio

"En torno a 65 pacientes tratados", en tres años y medio, y una previsión de incremento "de un 30-35%" para 2026, es el balance de las terapias CAR-T contra el cáncer en A Coruña, desde que el Ministerio de Sanidad autorizase al Hospital Universitario (Chuac) para administrar ese tratamiento a adultos con determinadas enfermedades oncohematológicas. "En 2025, hubo una estabilización de las cifras pero, este año, creemos que es cuando vamos a ver un aumento en el número de pacientes que reciben las terapias, por las nuevas indicaciones y fármacos que han aparecido y a los que se ha dado luz verde, tanto en el último ejercicio, como en el actual", explica el doctor Víctor Noriega, hematólogo del Chuac, antes de especificar cuáles son, "ahora mismo", las "opciones de tratamiento CAR-T" para adultos.

"En linfoma difuso de célula grande B en recaídas precoces, donde, además, se ha aprobado un producto nuevo, con otras características. Linfoma folicular, del manto... En cuyo caso se siguen las indicaciones que ya había [recaídas], pero se incorporan nuevos medicamentos. Y el gran avance fue la aprobación, el año pasado, de una CAR-T para mieloma múltiple, en segunda línea, con especificaciones", detalla el doctor Noriega, quien hace hincapié en que los especialistas del complejo hospitalario coruñés perciben "un repunte de pacientes" subsidiarios de recibir estas terapias, "sobre todo", en esta última "situación".

"En este caso, la CAR-T se ha administrado ya a varios pacientes, y hay seis en proceso. Desde que abrimos el programa, en el último trimestre de 2022, rondamos los 65 tratamientos con estas terapias y, solo con los pacientes a los que evaluamos y recogimos células en lo que va de este año, vemos ya una tendencia clara a superar las cifras del anterior, probablemente, en un 30-35%", agrega el hematólogo del Chuac, sobre un "procedimiento de terapia celular" en el que "participan diferentes servicios" del complejo hospitalario y "varios departamentos dentro del de Hematología".

Las CAR-T "tienen ese punto de que hay que coordinar a muchos servicios", así como "los tiempos" para "llegar a la ventana de oportunidad de la enfermedad y del paciente", apunta Elena Fernández, profesional del Servicio de Farmacia del Chuac. "Farmacia, como servicio central, hace su papel, al igual que la enfermera gestora de casos, que se encarga de coordinarnos a todos", agrega

Un trabajo "muldtidisciplinar"

"Es una 'unidad' en la que nos implicamos muchos profesionales, lo que ahora se llama 'multidisciplinar'”, apunta el doctor Noriega, acerca de un tratamiento cuya "base" son "los linfocitos o células T [un tipo de glóbulos blancos] del propio paciente" que, indica, "se extraen en el área de Aféresis y se envían" a un laboratorio, en el extranjero, "para fabricar las CAR-T". "Una vez elaboradas las terapias con las propias células de los pacientes, la fábrica nos las hace llegar de nuevo y nosotros se las administramos, en una determinada situación, a cada uno de ellos", explica el especialista del complejo hospitalario coruñés.

Junto a él, Elena Fernández, farmacéutica del Chuac, apunta que las CAR-T "tienen ese punto de que hay que coordinar a muchos servicios", así como "los tiempos" para "llegar a la ventana de oportunidad de la enfermedad y del paciente". "Farmacia, como servicio central, hace su papel, al igual que la enfermera gestora de casos, que se encarga de coordinarnos a todos. El primer paso es conseguir el criterio de idoneidad del paciente. Hay un comité multidisciplinar que aborda los casos para decidir qué pacientes están en la mejor de las situaciones para recibir la CAR-T. El siguiente equipo que tiene la voz cantante son los compañeros de Aféresis, quienes se encargan de conseguir los linfocitos T", expone Fernández, a lo que el doctor Manuel Albors, hematólogo del área de Aféresis y Procesamiento de Productos de Terapia Celular del Chuac, agrega:

Tanques de almacenamiento, en la Unidad de Criobiología-Establecimiento de Tejidos del Chuac, ubicada en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. / Iago López

“Una vez que tenemos las autorizaciones, a nivel local, autonómico y del Ministerio, nuestro trabajo consiste en obtener esa materia prima con la que se fabrican las CAR-T, y hacerlo en condiciones de seguridad, en dos vertientes. Por un lado, seguridad hacia el paciente, que además es su propio donante, de ahí que llevemos a cabo una consulta antes de la aféresis, para revisar bien si hay problemas acompañantes de salud (por ejemplo, cardiacos o respiratorios) que puedan agravarse durante el proceso. Por otro, hay que valorar el riesgo de cara a otras personas, porque este producto se va a procesar en una fábrica con cientos de muestras de otros pacientes a la vez, por eso siempre intentamos trabajar disminuyendo al máximo las llamadas 'contaminaciones cruzadas'".

Envío a manufacturar a Europa

"Cuando vemos que todo está en condiciones, y que el beneficio va a superar los riesgos que hay presentes, llevamos a cabo la aféresis", prosigue el doctor Albors, quien refiere que "la última responsabilidad" de su área es "preparar el producto para enviarlo a las plantas de fabricación, que suelen estar en Centroeuropa (Alemania, Holanda, Bélgica…), en condiciones de que el transporte se haga refrigerado", para que "las células no pierdan su viabilidad". "El mismo día de la aféresis, ya las viene a buscar un transportista de la empresa encargada de la manufactura",desvela.

“Nuestro trabajo consiste en obtener esa materia prima con la que se fabrican las CAR-T, y hacerlo en condiciones de seguridad, en dos vertientes. Por un lado, seguridad hacia el paciente, que además es su propio donante, de ahí que llevemos a cabo una consulta antes de la aféresis, para revisar bien si hay problemas acompañantes de salud que puedan agravarse durante el proceso. Por otro, hay que valorar el riesgo de cara a otras personas, porque este producto se va a procesar en una fábrica con cientos de muestras de otros pacientes a la vez, por eso siempre intentamos trabajar disminuyendo al máximo las llamadas 'contaminaciones cruzadas'", explica el doctor Manuel Albors, del área de Aféresis

"En cuanto a la conservación de las CAR-T --agrega Elena Fernández--, una vez que el medicamento está en producción, el Servicio de Farmacia queda a la espera de hacer el seguimiento de la fabricación y los controles de calidad para programar la entrega en el Chuac, que se organiza en colaboración con la Unidad de Criobiología, en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera", explica la farmacéutica del complejo hospitalario coruñés, quien resalta que "los plazos de entrega han mejorado" en el caso de "los productos" con los que atesoran "mayor tradición", lo cual "es una ventaja". "Al haberse dejado de fabricar las CAR-T solo en Estados Unidos y existir ya plantas en Europa, los tiempos se han acortado", celebra.

Manuel Albors, Elena Fernández y Víctor Noriega, frente al Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). / Iago López

Los "retos a futuro"

Sobre los "retos a futuro", Fernández explica que "hay algunos productos que tienen un poquito más de complejidad a la hora de adaptar la dosis para la administración". "Desde que las CAR-T nos llegan criopreservadas hasta que se administran, hay un proceso de descongelación y de preparación de las dosis. Y, cuantos más medicamentos tengamos, mayor será también la variedad de formas de preparar. No obstante, ya tenemos esa experiencia de saber adaptarnos a los diferentes medicamentos que aparecen", subraya.

El doctor Víctor Noriega, hematólogo del Chuac, considera que la "experiencia" les permite "identificar, cada vez mejor, a los pacientes que más se van a beneficiar" de las CAR-T. "Además, las administramos en el momento en que sabemos que es la mejor situación de su enfermedad para recibirlos, de modo que lo esperable es que los resultados continúen mejorando", señala

El doctor Víctor Noriega considera que la "experiencia" les permite, también, "identificar, cada vez mejor, a los pacientes que más se van a beneficiar" de las CAR-T. "Además, las administramos en el momento en que sabemos que se encuentran en la situación más adecuada para recibirlos, de modo que lo esperable es que los resultados continúen mejorando. Por otro lado, no solo atendemos a pacientes de nuestra área sanitaria, sino que también los recibimos de otros puntos de Galicia, lo cual requiere una labor de coordinación importante. De hecho, se ha incorporado una enfermera gestora, dentro del Grupo de Trasplante y Terapia Celular, para esta parte de coordinación, una labor muy importante y que, probablemente, cada vez tendrá más protagonismo", estima el doctor Noriega, antes de poner sobre la mesa otro desafío que plantean, más allá del Chuac, las CAR-T.

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"El número de pacientes subsidiarios de estas terapias crece pero, desgraciadamente, las infraestructuras no lo hacen al mismo ritmo, de ahí que se esté trabajando para que parte del tratamiento se haga de manera ambulatoria (en el Hospital de Día, Consultas Externas, etc), y que los pacientes solo estén hospitalizados el tiempo estrictamente necesario (o si existe alguna complicación)", anticipa el doctor Noriega

"El número de pacientes subsidiarios de estas terapias crece pero, desgraciadamente, las infraestructuras no lo hacen al mismo ritmo, de ahí que se esté trabajando para que parte del tratamiento se haga de manera ambulatoria (en el Hospital de Día, Consultas Externas, etc), y que los pacientes solo estén hospitalizados el tiempo estrictamente necesario (o si existe alguna complicación), de modo que podamos seguir con el resto de actividad del área de Hematología porque, por ejemplo, de trasplantes de médula ósea continuamos haciendo el mismo número (o incluso más), y necesitamos espacio para poder llevar a cabo todos estos procedimientos", finaliza.