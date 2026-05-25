Las algas de O Parrote, en A Coruña, se aprovecharán en gastronomía
La empresa gallega Porto-Muiños espera recolectar entre 300 y 400 kilos de algas, que transformará en su fábrica de Cerceda, en A Coruña
La Autoridad Portuaria de A Coruña impulsa una nueva iniciativa de aprovechamiento sostenible de recursos marinos con la recogida de algas en la plataforma náutica de O Parrote, una actuación que comenzó este lunes, 25 de mayo, con la participación de profesionales de la Cofradía de Pescadores de A Coruña y la colaboración de la empresa gallega Porto-Muiños, especializada en la transformación de algas para uso alimentario.
Los trabajos se desarrollan en la lámina de agua de la plataforma náutica, donde en los últimos meses se ha producido un importante crecimiento de distintas especies de algas debido a las condiciones de calma y abrigo del espacio. La previsión para esta primera jornada es retirar entre 300 y 400 kilos de lechuga de mar y una cantidad algo menor de saccorhiza. Esta última especie no se utiliza habitualmente para alimentación debido a su elevado contenido en yodo, aunque es una de las algas más abundantes en Galicia.
Potencial gastronómico
Muiños indicó que las algas recogidas serán trasladadas inicialmente al muelle de Oza para pasar un control y, posteriormente, enviadas a la fábrica de la empresa en Cerceda, donde serán sometidas a análisis y procesos de trazabilidad antes de determinar su uso final. "Si las analíticas dan resultados positivos se destinarán a alimentación; si no, podrán emplearse en agricultura", señaló, subrayando además que "las analíticas del agua están ofreciendo muy buenos resultados".
La empresa realizará un seguimiento de la evolución de las algas en O Parrote y no descarta nuevas actuaciones de recogida en el futuro. “Todo empieza en las algas y las microalgas. Son la base trófica del mar. El pescado y el marisco saben a lo que saben gracias a ellas”, afirmó Muiños, que reivindicó también el valor gastronómico de estos productos. “Unas croquetas de merluza con algas son mejores que unas croquetas de merluza solas”, concluyó.
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