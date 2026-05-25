Las 5 croquetas que conquistan A Coruña: de los bares de siempre a la cocina más canalla

La tortilla de Betanzos no es la única comida en la que destaca A Coruña. Hay otra receta igual de clásica que también pone a los coruñeses de acuerdo alrededor del plato y que tiene en las cocinas de la ciudad algunas de sus elaboraciones más aclamadas.

Las croquetas, ese producto popular a base de bechamel y una capa de rebozado crujiente, se han convertido en la ración imprescindible de muchos cuando pasan por la calle Estrella o por Matadero a esas horas en las que el estómago empieza a protestar. Los más puristas encuentran el sabor más clásico en los bares del centro, mientras que los foodies peregrinan a Zalaeta para probar una versión picante con todo el sabor del sudeste asiático. Sea cual sea el paladar, en estos locales los coruñeses coinciden: lo que se fríe en sus fogones es de cinco estrellas.

Bereket, un 'mar y tierra' rebozado

Para muchos de los que se acercan a Bereket, no hay discusión en cuanto a los entrantes. Sus dos variedades de croquetas se llevan muchos de los cumplidos de la cocina, donde apuestan por reinventar el sabor tradicional ofreciendo un poco de mar y tierra.

Las de lomo alto madurado de Buey Nosa Terra, con cecina, cebolla caramelizada y crema de queso San Simón, son la alternativa para los que quieren atreverse con una nueva versión sin abandonar del todo el toque del jamón clásico. Para los más aventureros están sus "melosas" croquetas de carabinero y paté de huevas de erizo, que -apuntan los coruñeses- son de esos platos "de toma pan y moja".

Dicen desde el restaurante que esta receta con sabor a mar lleva en sus fogones "desde el principio", aunque las de buey -más recientes- "ya se están ganando su sitio" en el corazón de los comensales. Eso sí, el secreto para bordar cualquiera de las dos es el mismo, la paciencia: "Las hacemos despacio, dándoles el tiempo que necesitan para que salgan como deben salir. No te recuerdan a ninguna otra croqueta que hayas probado antes".

Dirección : Rampa Matadero, 10.

: Rampa Matadero, 10. Tipo de comida: carne a la brasa.

A Taberna de Cunqueiro, enamorar con lo clásico

En ocasiones, la mejor forma de conquistar los estómagos es con lo sencillo. Lo sabe bien Rubén Rey, de A Taberna de Cunqueiro, que se ha convertido en un imperdible de la calle Estrella desde que aterrizó en el número 22 hace casi 20 años.

Sus croquetas caseras, de esas de toda la vida, son unas de las protagonistas de la carta, que acompañan con patatas fritas, y pueden pedirse tanto en una ración (8 unidades) como en media (4 unidades). Como la mayoría del menú cuenta con esta opción, es típico ver a coruñeses y turistas combinando varias medias raciones y probando, junto a las famosas croquetas, otros platos populares de su cocina como el pulpo -"muy tierno"- y un raxo que, dice la clientela, es "de los mejores" de la urbe.

Pero el local no solo se ha ganado la fama por estas recetas que honran la tradición culinaria de Galicia. También es el lugar predilecto para los que no perdonan el pincho de cortesía, que en Cunqueiro va mucho más allá de las típicas aceitunas: hay tapas de cuchara, como las lentejas o el caldo, y embutido para acompañar la bebida tanto el interior del local como en su terraza, que se llena cada vez que el sol asoma entre las nubes.

Dirección : Rúa Estrella, 22.

: Rúa Estrella, 22. Tipo de comida: tradicional.

A Espiga, croquetas 'de mercado'

De tal trigo tal espiga. Eso es lo que debió pensar el chef Koke Trigo al crear su restaurante, un local en plena Ciudad Vieja donde, aseguran, ni siquiera necesitan congelador, y que ya ha llamado la atención de la Guía Repsol y la Guía Michelin.

En su cocina, el maestro elabora a la vista platos con productos de mercado, a los que da su toque personal para introducir nuevos sabores. Entre ellos, la que ya se ha convertido en una de las croquetas más recomendadas de A Coruña -con variedades como la de costilla y la de queso con mermelada de pimiento-, y que son, según los clientes, un auténtico "espectáculo".

Junto a este entrante tan popular, el establecimiento triunfa asimismo con sus arroces y con postres como la tarta de queso. El tiramisú, dicen, es un nivel aparte: "Como si estuvieses en la misma Roma".

Dirección : Rúa Santiago, 4.

: Rúa Santiago, 4. Tipo de comida: de mercado.

La Cerilla By Lois, como hechas en casa

La mítica Cerilla de Capitán Troncoso vive una segunda juventud de la mano de Norberto Lema. Un hostelero que conquista a los coruñeses que pasan cerca de la plaza de María Pita y que se ven atraídos hacia el local por el olor de sus calamares y, por su puesto, de sus aclamadas croquetas.

Los clientes recomiendan acompañarlas con su raxo o con alguno de sus mariscos si uno se siente generoso. Como broche, una tarta de queso que lleva años ganándose gran parte de los cumplidos de los asiduos al local, entre los que la sentencia es clara: "Hay que probarla porque no hay palabras".

Dirección : Capitán Troncoso, 5.

: Capitán Troncoso, 5. Tipo de comida: tradicional.

Pracer Zalaeta, "la mejor de A Coruña"

Otras de las croquetas que más se piden en A Coruña son las de Pracer Zalaeta. Un restaurante que define su cocina como "gamberra" y que lo demuestra con una de sus comandas imprescindibles cuando a uno le entra el hambre por Salgado Somoza: las Chilly Crab.

Su cremosidad y su toque picante son algunos de los detalles que los coruñeses más alaban al probar esta reinvención del clásico, aunque la elaboración que hay detrás de cada una se deja ver en el precio. Cada unidad cuesta 5 euros, pero, para muchos, el gasto merece la pena cuando se trata de degustar lo que califican como "la mejor croqueta de A Coruña".

Detrás de este plato tan singular se encuentran Moncho Bargo y Javier Freijeiro, dos chefs de estilo desenfadado que triunfan en un rincón de Zalaeta gracias a su street food. Además de la croqueta -que, dice el público, "si es famosa, es por algo"-, destaca la costilla BBQ con crema de aguacate, cebolla frita y cebolleta y una tarta de queso Savel, frutos rojos y frambuesa liofilizada muy difícil de olvidar.