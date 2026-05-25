El BNG de A Coruña se planta: no aprobará nada más en el pleno hasta resolver el "burato económico" del Concello

El Gobierno de Inés Rey deja de contar con el apoyo del BNG en el Pleno, una ruptura que anunciaron en la mañana de este lunes la candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, y el concejal, Francisco Jorquera. Así será la situación, anunciaron esta mañana los nacionalistas hasta que no se pongan sobre la mesa una solución al "burato económico do Concello". Los dos ediles hicieron además público el traspaso de la portavocía de grupo municipal en la Corporación de A Coruña a un año de las elecciones municipales.

Veira toma las riendas del partido en el Concello con un golpe sobre la mesa sobre la situación económica del Ayuntamiento, después de que el interventor instase al Gobierno local a recortar 12 millones de euros el presupuesto de este año por el déficit acumulado. Según el interventor, entre 2023 y 2025 "el gasto realizado aumentó un 18,31%, mientras que los ingresos crecieron en esos mismos ejercicios un 8,03%". Es decir, el incremento porcentual del gasto entre ejercicios "es algo más del doble que el aumento de los ingresos, de ahí que el ahorro real sea cada vez más reducido".

El funcionario, encargado de supervisar, fiscalizar y controlar las operaciones económicas, financieras y administrativas del Ayuntamiento alertó también de que, "por primera vez en la serie histórica analizada", aparecen simultáneamente en negativo tres magnitudes: ahorro neto, resultado presupuestario y remanente líquido de tesorería para gastos generales.

Veira calificó la situación como "moi grave". "Levamos meses denunciando que o resultado da liquidación do ano pasado revela unha xestión económica nefasta", subrayó. La candidata a la Alcaldía por el BNG recuerda que el interventor dice "que hai que tomar decisións e corrixir esta situación e ofrece varias solucións para saír dela". "Estamos ante unha cuestión para nós prioritaria", resalta, para exigir a Inés Rey una solución.

Balance de mandato

El jueves de esta misma semana se cumplen tres años de las elecciones de 2023, por lo que aprovechó para hacer balance del mandato. "O que vimos durante todo este tempo é un Goberno Local desconectado da realidade, que se comporta como se tivese maioría absoluta, cando nin sequera a ten simple. Un Goberno local acomodado, que non dialoga e que non traballa como equipo. Inés Rey non soubo conformar un equipo que traballase unido e cohesionado ao servizo da cidade", dijo Veira.

Cree que el Ejecutivo "falla no pequeno, no mediano e no grande", desde la limpieza y el cuidado de las calles, a los servicios públicos y los grandes contratos caducados y sin licitar, como el transporte urbano y la planta de tratamiento de basuras de Nostián.

El PP lo ve un "paripé"

El grupo mayoritario en la Corporación coruñesa ha mostrado su reacción ante el anuncio del Bloque. "Estamos ante un nuevo paripé del BNG, que por mucho que quiera disimular es el cómplice necesario de Inés Rey en todo su desastre de gestión", destacan los populares.

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Además, acusan al partido frentista de aceptar en A Coruña acuerdos para mantener el Gobierno de la capital gallega. "Es el partido del non a todo, menos en A Coruña donde es el partido del si a todo para salvar la Alcaldía en Santiago", añaden.