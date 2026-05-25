Consecuencias de los temporales: el Puerto creará gemelos digitales de los diques de A Coruña y estudiará las playas de Alba y Barrañán

El puerto de A Coruña no podría existir sin las barreras que lo protegen de los temporales y el mal tiempo. Desde el dique de abrigo que se extiende durante más de 1.300 metros desde el muelle de As Ánimas y protege los muelles interiores a los que cierran punta Langosteira y suman cerca de cinco kilómetros, pasando por el que defiende la dársena de Oza, incorporan en algún caso bloques de 150 toneladas. Pero incluso estos gigantes de la ingeniería tiemblan con las tempestades del invierno, y la Autoridad Portuaria acaba de sacar a concurso, por algo más de 285.000 euros, un estudio para permitir si el clima está provocando desplazamientos en estos. El contrato incluye crear modelos digitales de las estructuras, y también el análisis de la situación de las playas de Alba y Barrañán, en Arteixo.

De acuerdo con la documentación del Puerto, el análisis empezó hace años en el dique principal que cierra el puerto exterior de Langosteira, cuya obra acabó en 2010. La Autoridad Portuaria indica que, desde su finalización, se ha realizado un "seguimiento de los efectos de los temporales invernales" en el manto de bloques de la estructura, un gigante entre los diques coruñeses. Tiene casi 3,4 kilómetros de largo, y un manto formado por bloques de hasta 150 toneladas, con un calado máximo de 40 metros. El seguimiento consistía, en la parte emergida, en un estudio fotogramétrico, es decir, sacando fotos del dique y analizando su forma y dimensiones. En la parte sumergida se realiza un análisis barimétrico, estudiando el relieve bajo las aguas.

Ampliación del estudio

Posteriormente, este estudio se extendió a los otros diques coruñeses. Entre ellos está el contradique del puerto exterior, con 1.327 metros de longitud y calado máximo de 22 metros. Está reforzado con cubos de hasta 45 toneladas. También el dique Barrié de la Maza, que muchos conocen como dique de abrigo y utilizado por múltiples vecinos para pasear, pescar y hacer escalada: la longitud es de 1.336 metros, algo más que el contradique de Langosteira, pero el calado es un poco menor, de 19 metros. El de Oza es el más corto, exactamente un kilómetro, con un calado máximo de seis metros.

La empresa que se haga con el contrato tendrá que realizar "modelos digitales" de los cuatro diques, para controlar los "desplazamientos y asentamientos" de los mantos, en la parte sumergida y emergeida. Se tomarán datos en 2026 y 2028 y se compararán con campañas anteriores realizadas desde 2009. Habrá que realizar vuelos para obtener imágenes, que deben realizarse en buenas condiciones meteorológicas y bajamar, y, aunque se admite que las empresas presenten metodologías alternativas, "no se consideran adecuadas" las que se realicen con drones. También se incluyen en el contrato los estudios de zonas sumergidas en torno a los diques.

Estado de los arenales

Como parte del mismo contrato, que tiene una duración de 45 meses, la compañía contratada tendrá que realizar un estudio de las playas de Alba y Barrañán, en Arteixo, desde las dunas a una profundidad de 20 metros. Para el estudio de la zona sumergida se empleará una sonda, y también se empleará un vuelo pilotado para tomar imágenes.

Con los datos resultantes se realizará una comparativa con análisis anteriores, y un cálculo de los volúmenes de los arenales. La iniciativa busca determinar cuál es la evolución a largo plazo de los desplazamientos de los materiales a lo largo del litoral, y se realizarán campañas anuales entre este año y 2029.