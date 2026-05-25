Día de la Policía Local en A Coruña: más de 50 agentes y autoridades civiles condecorados
El Concello de A Coruña galardonó a agentes que cumplen 20, 35 y 40 años de servicio en el cuerpo, a los jubilados en 2025, a los distinguidos por su trayectoria y a personalidades civiles que colaboran con las fuerzas de seguridad
La plaza de María Pita, en A Coruña, celebró este lunes, 25 de mayo, el Día de la Policía Local, con un homenaje a los agentes presidido por la alcaldesa, Inés Rey. En su discurso de agradecimiento a los integrantes del cuerpo, la regidora recordó la "disciplina, la profesionalidad y la humanidad" que los caracteriza.
Como es tradición, el Concello condecoró a los agentes que cumplen 20, 35 y 40 años de servicio en el cuerpo, a los policías jubilados en el año 2025, agentes distinguidos por su trayectoria ejemplar, agentes con actos de mérito y personalidades civiles que se distinguieron por su apoyo a las fuerzas de seguridad.
Menos criminalidad
Rey aprovechó el acto para destacar la dedicación de todos los agentes y su trabajo diario para mantener la seguridad en la ciudad. "É verdade que queda moito por facer. Pero existen motivos para o optimismo. A criminalidade xeral na Coruña descendeu no último ano un 1%, e a criminalidade convencional ata un 5,7%. Son datos que nos sitúan por riba da media nacional en termos de seguridade", añadió la alcaldesa.
El evento contó con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste; el general jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), Marcial González; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el director general de Emergencias e Interior y de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), Santiago Villanueva.
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