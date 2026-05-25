Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ascenso del Dépor: la fiesta de madrugada en RiazorEl Deportivo regresa a Primera DivisiónEl éxtasis de Cuatro CaminosBil Nsongo, el héroe inesperadoEDITORIAL: El premio a no rendirse nuncaDerrota del Leyma
instagramlinkedin

Día de la Policía Local en A Coruña: más de 50 agentes y autoridades civiles condecorados

El Concello de A Coruña galardonó a agentes que cumplen 20, 35 y 40 años de servicio en el cuerpo, a los jubilados en 2025, a los distinguidos por su trayectoria y a personalidades civiles que colaboran con las fuerzas de seguridad

Acto de celebración del Día de la Policía Local en el Ayuntamiento de A Coruña

Acto de celebración del Día de la Policía Local en el Ayuntamiento de A Coruña / LOC

RAC

A Coruña

La plaza de María Pita, en A Coruña, celebró este lunes, 25 de mayo, el Día de la Policía Local, con un homenaje a los agentes presidido por la alcaldesa, Inés Rey. En su discurso de agradecimiento a los integrantes del cuerpo, la regidora recordó la "disciplina, la profesionalidad y la humanidad" que los caracteriza.

Como es tradición, el Concello condecoró a los agentes que cumplen 20, 35 y 40 años de servicio en el cuerpo, a los policías jubilados en el año 2025, agentes distinguidos por su trayectoria ejemplar, agentes con actos de mérito y personalidades civiles que se distinguieron por su apoyo a las fuerzas de seguridad.

Menos criminalidad

Rey aprovechó el acto para destacar la dedicación de todos los agentes y su trabajo diario para mantener la seguridad en la ciudad. "É verdade que queda moito por facer. Pero existen motivos para o optimismo. A criminalidade xeral na Coruña descendeu no último ano un 1%, e a criminalidade convencional ata un 5,7%. Son datos que nos sitúan por riba da media nacional en termos de seguridade", añadió la alcaldesa.

Noticias relacionadas y más

El evento contó con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste; el general jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), Marcial González; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el director general de Emergencias e Interior y de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), Santiago Villanueva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
  2. La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
  3. Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
  4. La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
  5. Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
  6. Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
  7. El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos
  8. Renfe estudiará recuperar el tren directo A Coruña-Barcelona tras el fin de las obras de la estación

Las algas de O Parrote, en A Coruña, se aprovecharán en gastronomía

Día de la Policía Local en A Coruña: más de 50 agentes y autoridades civiles condecorados

Los orzamentos participativos de A Coruña pasan de anuales a bienales: estos son los plazos para presentar y votar las propuestas

Los orzamentos participativos de A Coruña pasan de anuales a bienales: estos son los plazos para presentar y votar las propuestas

El BNG de A Coruña se planta: no aprobará nada más en el pleno hasta resolver el "burato económico" del Concello

El BNG de A Coruña se planta: no aprobará nada más en el pleno hasta resolver el "burato económico" del Concello

Mónica Naranjo se suma a la lista de conciertos del Coliseum de A Coruña

Mónica Naranjo se suma a la lista de conciertos del Coliseum de A Coruña

Las 5 croquetas que conquistan A Coruña: de los bares de siempre a la cocina más canalla

La Policía Local de A Coruña rescata a un perro atrapado en una fachada que estaba en peligro de caer al vacío

La Policía Local de A Coruña rescata a un perro atrapado en una fachada que estaba en peligro de caer al vacío

Ruth Varela, presidenta do COAG na Coruña: «O parque inmobiliario está moi envellecido»

Tracking Pixel Contents