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Herido el conductor de un patinete eléctrico en la carretera Baños de Arteixo

El conductor fue trasladado a un centro hospitalario con heridas leves

Ambulancias del 061.

Ambulancias del 061. / VICTOR ECHAVE

RAC

El conductor de un patinete eléctrico ha resultado herido en la mañana de este lunes al sufrir una caída en la carretera de Baños de Arteixo, a la altura del centro comercial Marineda City. El accidente ocurrió a las 09.53 horas en dirección a Arteixo y desde el 112 se movilizó a Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Urgencias Sanitarias. Una ambulancia del 061 trasladó al conductor del patinete a un centro hospitalario con heridas leves.

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