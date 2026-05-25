Herido el conductor de un patinete eléctrico en la carretera Baños de Arteixo
El conductor fue trasladado a un centro hospitalario con heridas leves
El conductor de un patinete eléctrico ha resultado herido en la mañana de este lunes al sufrir una caída en la carretera de Baños de Arteixo, a la altura del centro comercial Marineda City. El accidente ocurrió a las 09.53 horas en dirección a Arteixo y desde el 112 se movilizó a Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Urgencias Sanitarias. Una ambulancia del 061 trasladó al conductor del patinete a un centro hospitalario con heridas leves.
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