¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este lunes 25

Dos músicos de Dylan, en la Sala Garufa

Dos músicos de la banda de Bob Dylan de los 70, Scarlet Rivera y Rob Stoner, dan hoy un concierto homenaje al genio de Duluth.

21.00 horas. Rúa Riazor, 5

El poeta británico Simon Armitage, en el Ágora

Nueva cita con Poetas Di(n)versos. En esta ocasión, con el poeta británico Simon Armitage y el creador gallego Samuel Merino.

20.00 horas. Lugar da Av. Gramela, 17

Charla de Mahmud Awah en Alexandre Bóveda

El profesor y escritor Bahia Mahmud Awah dará una charla sobre el «culturicidio» en el Sáhara Occidental.

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20.00 horas. San Andrés, 36 - 1º