¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este lunes 25
Un concierto en homenaje a Bob Dylan, poesía en el Ágora y una charla sobre el 'culturicidio' en el Sáhara Occidental, citas destacadas para hoy
A Coruña
Dos músicos de Dylan, en la Sala Garufa
Dos músicos de la banda de Bob Dylan de los 70, Scarlet Rivera y Rob Stoner, dan hoy un concierto homenaje al genio de Duluth.
21.00 horas. Rúa Riazor, 5
El poeta británico Simon Armitage, en el Ágora
Nueva cita con Poetas Di(n)versos. En esta ocasión, con el poeta británico Simon Armitage y el creador gallego Samuel Merino.
20.00 horas. Lugar da Av. Gramela, 17
Charla de Mahmud Awah en Alexandre Bóveda
El profesor y escritor Bahia Mahmud Awah dará una charla sobre el «culturicidio» en el Sáhara Occidental.
20.00 horas. San Andrés, 36 - 1º
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