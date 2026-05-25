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¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este lunes 25

Un concierto en homenaje a Bob Dylan, poesía en el Ágora y una charla sobre el 'culturicidio' en el Sáhara Occidental, citas destacadas para hoy

Scarlet Rivera, la violinista del 'Hurricane' de Bob Dylan.

Scarlet Rivera, la violinista del 'Hurricane' de Bob Dylan. / scarletriveramusic.com

RAC

A Coruña

Dos músicos de Dylan, en la Sala Garufa

Dos músicos de la banda de Bob Dylan de los 70, Scarlet Rivera y Rob Stoner, dan hoy un concierto homenaje al genio de Duluth.

21.00 horas. Rúa Riazor, 5

El poeta británico Simon Armitage, en el Ágora

Nueva cita con Poetas Di(n)versos. En esta ocasión, con el poeta británico Simon Armitage y el creador gallego Samuel Merino.

20.00 horas. Lugar da Av. Gramela, 17

Charla de Mahmud Awah en Alexandre Bóveda

El profesor y escritor Bahia Mahmud Awah dará una charla sobre el «culturicidio» en el Sáhara Occidental.

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20.00 horas. San Andrés, 36 - 1º

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