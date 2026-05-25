Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ascenso del Dépor: la fiesta de madrugada en RiazorEl Deportivo regresa a Primera DivisiónEl éxtasis de Cuatro CaminosBil Nsongo, el héroe inesperadoEDITORIAL: El premio a no rendirse nuncaDerrota del Leyma
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este martes 26

Te proponemos dos citas destacadas para que hagas tus planes hoy en A Coruña

El guía e historiador Suso Martínez en la zona de la Torre de Hércules

El guía e historiador Suso Martínez en la zona de la Torre de Hércules / LCO

RAC

A Coruña

Conferencia sobre el brote de hantavirus

El doctor Francisco Martelo Villar ofrece una conferencia sobre el brote de hantavirus y los riesgos que corre la población. El acto es abierto al público.

18.00 horas. Real Academia de Medicina (Calle Durán Loriga, 10)

Suso Martínez presenta libro sobre la era romana

El guía e historiador Suso Martínez presenta De inscricións e constatacións astronómicas xunto á Torre de Hércules, sobre el pasado prerromano en A Coruña.

Noticias relacionadas

19.00 horas. Autoridad Portuaria (Avenida de la Marina, 3)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
  2. La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
  3. Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
  4. La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
  5. Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
  6. Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
  7. El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos
  8. Renfe estudiará recuperar el tren directo A Coruña-Barcelona tras el fin de las obras de la estación

¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este martes 26

Frank Holl, historiador científico: "Si Humboldt viera hoy el cambio climático nos diría que estamos completamente locos"

¿Y si la Torre de Hércules no empezó con los romanos?

El mercado de Elviña cumple 20 años en un momento "envidiable" con reemplazo generacional, nuevos comercios y rentas reducidas: "La calle está imposible"

El despegue de las plantas de almacenamiento en A Coruña, oportunidad para crear empleo "estable e de alta cualificación"

El despegue de las plantas de almacenamiento en A Coruña, oportunidad para crear empleo "estable e de alta cualificación"

El boom del almacenamiento eléctrico toma la comarca de A Coruña tras el apagón: suma diez proyectos, uno junto a Marineda

El boom del almacenamiento eléctrico toma la comarca de A Coruña tras el apagón: suma diez proyectos, uno junto a Marineda

Las ONGs piden flexibilizar las solicitudes de la renta social municipal de A Coruña: "la ayuda es como un unicornio"

Las ONGs piden flexibilizar las solicitudes de la renta social municipal de A Coruña: "la ayuda es como un unicornio"

Nueva tormenta eléctrica en el cielo de A Coruña

Nueva tormenta eléctrica en el cielo de A Coruña
Tracking Pixel Contents