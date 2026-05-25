¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este martes 26

Conferencia sobre el brote de hantavirus

El doctor Francisco Martelo Villar ofrece una conferencia sobre el brote de hantavirus y los riesgos que corre la población. El acto es abierto al público.

18.00 horas. Real Academia de Medicina (Calle Durán Loriga, 10)

Suso Martínez presenta libro sobre la era romana

El guía e historiador Suso Martínez presenta De inscricións e constatacións astronómicas xunto á Torre de Hércules, sobre el pasado prerromano en A Coruña.

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19.00 horas. Autoridad Portuaria (Avenida de la Marina, 3)