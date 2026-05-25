¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este martes 26
Te proponemos dos citas destacadas para que hagas tus planes hoy en A Coruña
A Coruña
Conferencia sobre el brote de hantavirus
El doctor Francisco Martelo Villar ofrece una conferencia sobre el brote de hantavirus y los riesgos que corre la población. El acto es abierto al público.
18.00 horas. Real Academia de Medicina (Calle Durán Loriga, 10)
Suso Martínez presenta libro sobre la era romana
El guía e historiador Suso Martínez presenta De inscricións e constatacións astronómicas xunto á Torre de Hércules, sobre el pasado prerromano en A Coruña.
19.00 horas. Autoridad Portuaria (Avenida de la Marina, 3)
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