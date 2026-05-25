José Manuel Budiño, paciente que estrenó las CAR-T contra el cáncer en A Coruña, tres años y medio después: "No he vuelto a ingresar en el hospital. Me siento muy afortunado"

"Ahora relativizo y me tomo las cosas con más calma. Intento priorizar y darle importancia a lo que realmente la tiene", reflexiona José Manuel Budiño, vecino de A Zapateira que, en noviembre de 2022, se convirtió en protagonista, sin buscarlo, de un importante hito en la sanidad pública de Galicia, al estrenar las terapias CAR-T contra el cáncer en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Tres años y medio después de recibir ese innovador tratamiento [autorizado para determinadas enfermedades oncohematológicas, con especificaciones], José Manuel celebra encontrarse "muy bien" y se muestra "enormemente agradecido" con el equipo médico del Chuac que le ofreció aquella posibilidad. El mismo que, a día de hoy, se encarga de su seguimiento.

Un linfoma "de los agresivos"

"Desde que me pusieron la CAR-T, no he vuelto a estar hospitalizado. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Empecé, inicialmente, con revisiones mensuales. Después, me las espaciaron a bimensuales, cada tres meses... Y, a día de hoy, estoy yendo cada medio año. La próxima cita, de hecho, la tengo fijada ya para el 25 de agosto", apunta, consciente de su "buena suerte". “En noviembre, celebro dos cumpleaños: el día 5, que es la fecha de mi nacimiento, y el 21, que fue cuando me pusieron la CAR-T y me devolvieron la salud y la vida”, resalta.

Una vida que empezó a cambiar un año después de jubilarse como empleado de banca, cuando notó una “pequeña molestia”, un “bultito” en la zona de la mandíbula que, "finalmente, resultó ser un linfoma difuso de células B grandes", especifica, "de los agresivos".

“En noviembre, celebro dos cumpleaños: el día 5, que es la fecha de mi nacimiento, y el 21, que fue cuando me pusieron la CAR-T y me devolvieron la salud y la vida”

“En enero de 2022 —continúa— inicié una primera fase de quimioterapia, ya en el Hospital de Día del Chuac. Fueron seis sesiones semanales, pero como no funcionaba, en julio pasaron a darme otro tipo de quimio más fuerte, que implicaba estar hospitalizado una semana para recibir el tratamiento durante las 24 horas. Eran tres sesiones pero, entre medias, me realizaron un PET-TAC, y en esa prueba ya se vio que esta segunda línea de tratamiento tampoco estaba resultando efectiva, y se decidió pararlo. A partir de ahí, fue cuando entraron en escena los hematólogos Víctor Noriega y Rubén Vázquez, quienes me plantearon la posibilidad de optar a las terapias CAR-T", explica José Manuel, quien, "desde el minuto uno", supo "que iba a ser el primer paciente al que se le iba a administrar esta terapia en A Coruña".

José Manuel Budiño, junto a los hematólogos Víctor Noriega y Rubén Vázquez, y las enfermeras Camila Fernández y Maribel Rodríguez, en el entorno del Hospital Universitario (Chuac), en marzo de 2023, medio año después de haber recibido la terapia CAR-T en el Chuac. / Casteleiro

"Mis expectativas no eran buenas"

"Era consciente de que el tratamiento podría ir bien o no, pero lejos de preocuparme, me sentí afortunado porque, en aquel momento, mis expectativas no eran buenas. Los dos tipos de quimioterapia que había recibido no funcionaron, de hecho, tras el segundo tratamiento se celebró la boda de mi hijo, y yo estaba ya muy hecho polvo, con un pie aquí y otro allá. Cuando te ves en esa situación... Te agarras a lo que sea”, reconoce.

"Gracias a Dios, he tenido una evolución prácticamente normalizada desde el principio. Cuidándome, como es lógico, y teniendo más tiento, pero comiendo de todo y llevando una vida sana"

“En octubre de 2022 —prosigue—, me sometí a la recolecta de los linfocitos T [un tipo de glóbulos blancos], por el método de aféresis, para elaborar el tratamiento y, alrededor de un mes después, el 21 de noviembre, me infundieron mis propios linfocitos ya modificados”, indica este vecino de A Zapateira, quien, después, pasaría “un mes ingresado en aislamiento en el Chuac”, acompañado por su mujer, como “medida de precaución”.

"Reseteo" inmunológico

"Por suerte, he tenido una evolución prácticamente normalizada desde el principio. Cuidándome, como es lógico, y teniendo más tiento, pero comiendo de todo y llevando una vida sana", expone, antes de comentar, a modo de anécdota, que, a raíz del tratamiento CAR-T, necesitó volver a ponerse "todas las vacunas". "Es como si, a nivel inmunológico, me hubiesen reseteado", señala José Manuel, “agradecido a todos los niveles”, hace hincapié, con el equipo de profesionales que le lleva en el hospital coruñés y, en general, con la sanidad pública.

“El personal del Chuac es de lo mejor, y la sanidad pública, un tesoro”, reivindica, antes de compartir qué le pide al futuro. "Que todo siga yendo como hasta ahora, y continuar disfrutando de mi familia, y en especial de mis dos nietos, nacidos unos meses después de que me administrasen la CAR-T y el año pasado. Casualmente, el día del apagón", finaliza.

Noticias relacionadas