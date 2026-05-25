Mónica Naranjo se suma a la lista de conciertos del Coliseum de A Coruña

La reconocida artista Mónica Naranjo formará también parte de la amplia lista de conciertos programados en el Coliseum de A Coruña en el segundo semestre de este 2026. Será la única actuación que ofrecerá en Galicia dentro de su gira Greatest Hits Concerts en la que repasa los éxitos más conocidos de sus 30 años de carrera profesional.

El recital será el 20 de noviembre y las etnradsa están a la venta desde las 16.00 horas de este lunes tanto en la plataforma Ataquilla, en Zoommusic, la página web del artista y el despacho de billetes de la plaza de Ourense.

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La artista catalana hará un repaso de sus grandes hits como Desátame, Sobreviviré, Europa o Pantera en libertad. Cerrará la gira en Madrid tras el concierto coruñés.