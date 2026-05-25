Música clásica y videoarte se unen en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña de la mano del Dúo Cassadó

La música clásica no necesita pantallas para emocionar. Ni artificios para conmover. Marta Moll de Alba lo deja claro desde el principio. "La música clásica ya tiene todo lo que tiene que tener", explica. Pero eso no impide buscar nuevos caminos. Nuevas formas de mirar. Nuevas maneras de sentir un concierto.

Eso es precisamente lo que propone el Dúo Cassadó el próximo martes 26 de mayo en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña. Un espectáculo que no quiere parecerse al concierto clásico habitual. Tampoco romperlo. Mucho menos disfrazarlo. Esencia de los elementosnace desde otro lugar. Más íntimo, sensorial y más cercano a una experiencia artística completa.

El proyecto, protagonizado por la pianista Marta Moll de Alba y el violonchelista Damián Martínez Marco junto a la videoartista Martina Ampuero, se estrenará en la ciudad de la mano de la Sociedad Filarmónica de A Coruña. Y detrás hay meses de trabajo conjunto, referencias al Romanticismo alemán y una idea clara: respetar cada disciplina artística sin que una invada a la otra. "No es el típico concierto clásico", resume Marta. "Es un concierto que dialoga con el arte audiovisual", señala.

La idea empezó mucho antes de los ensayos. Mucho antes incluso de pensar en imágenes. La pianista llevaba tiempo investigando sobre el círculo de Jena, el movimiento intelectual y artístico alemán liderado por Goethe que ayudó a dar forma al Romanticismo. Una época que la fascina. "Es una vuelta a conectar con la naturaleza, con la esencia del ser humano, con las emociones", explica.

Cuatro elementos

De ahí surge el concepto de los cuatro elementos esenciales. Y también el deseo de construir un espectáculo diferente. "Tuve la idea de hacer un guion en relación a los cuatro elementos", señala. Después apareció Martina Ampuero. Y la posibilidad de crear algo nuevo. La clave insiste la pianista, está en cómo se relacionan las artes sobre el escenario. No quiere hablar de mezcla. Mucho menos de invasión entre formatos. Prefiere otro término. "No es una mezcla de estilos, se fusiona", apunta. Y matiza todavía más: "Cuando se hace un proyecto multidisciplinar es importante que cada disciplina tenga su espacio".

La música sigue siendo música clásica. El audiovisual sigue siendo videoarte. Ninguna parte intenta imponerse a la otra. "No hay una transgresión de la disciplina. Estamos dialogando y fusionando, pero siempre desde el respeto hacia cada una", asegura.

Por eso el espectáculo sucede de manera simultánea. Todo convive al mismo tiempo. La música y la imagen crecen juntas delante del público. "En este concierto todo sucede mientras estamos en escena", cuenta. No hay pausas para introducir audiovisuales ni interrupciones. La experiencia avanza de "forma continua".

A partir del guion principal llegó la búsqueda estética. Los colores, las referencias románticas, la conexión emocional entre las piezas musicales y las imágenes. "Hemos trabajado durante muchos meses conjuntamente buscando cómo transmitir lo que a lo mejor no se llega a expresar con palabras", explica.

Un repertorio con carga femenina

El repertorio tampoco sigue el camino tradicional de un recital clásico. La pianista tenía una idea clara desde el inicio: dar protagonismo a compositoras. "Para mí era fundamental", reconoce. El programa incluye obras de Florence Price, Amy Beach, Lili Boulanger o Karen Tanaka. También nombres contemporáneos muy reconocibles como Arvo Pärt, Philip Glass o Max Richter. Todos unidos bajo una misma atmósfera emocional. "Creo que el programa fluye de una manera muy natural. Está absolutamente interconectado", asegura.

Marta Moll de Alba defiende que propuestas como esta no nacen "porque la música clásica necesite modernizarse a la fuerza". Ni porque exista una obsesión por captar público joven. Su reflexión va mucho más allá. "La meta no es llegar a la gente joven, sino a todas las personas que puedan estar interesadas en la música clásica y no tengan el hábito de ir a conciertos", sostiene. Para ella, el problema no está en la música, sino en cómo la sociedad se relaciona con el arte desde pequeños.

"Subiríamos como sociedad"

Y ahí aparece una comparación inevitable. El deporte. "Todo el mundo sabe dónde está el estadio de fútbol y no todo el mundo sabe dónde está el auditorio de música de su ciudad", lamenta. Habla de educación. De instituciones. De hábitos culturales. De cómo el deporte ocupa espacios cotidianos que la música clásica rara vez consigue ocupar.

"Si hiciésemos una tercera parte de ese fomento con la música y con el arte, subiríamos exponencialmente como sociedad", afirma. Y defiende el valor social de la cultura. "El arte crea una sociedad empática, abierta, tolerante y sensible", añade.

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El Dúo Cassadó ya conoce Galicia. También A Coruña. Hace no mucho ofreció en la ciudad un homenaje a Pau Casals. Pero este estreno en el Rosalía será distinto. Más inmersivo. Más emocional. Más cercano a una experiencia que a un simple recital. "Este concierto es para vivirlo en directo", resume la pianista. "Lo que queremos es que la gente venga a disfrutar del momento".