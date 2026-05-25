Nueva tormenta eléctrica en el cielo de A Coruña
Segundo día de tormentas eléctricas sobre el cielo de A Coruña. La proliferacióne rayos se concentró, sobre todo, entre las nueve y las diez y media de la noche, ofreciendo un nuevo espectáculo nocturno de luces, tal y como se refleja en la imagen recogida por el fotógrafo de LA OPINIÓN Carlos Pardellas, en el entorno del Palacio de María Pita.
El mapa de datos divulgado por MeteoGalicia refleja que las provincias de Lugo y A Coruña registraron la mayor parte de la actividad eléctrica. Cayeron casi 1.500 rayos durante las últimas 24 horas. Durante el domingo, en plenas celebraciones del Deportivo, fueron 2.500.
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