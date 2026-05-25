Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ascenso del Dépor: la fiesta de madrugada en RiazorEl Deportivo regresa a Primera DivisiónEl éxtasis de Cuatro CaminosBil Nsongo, el héroe inesperadoEDITORIAL: El premio a no rendirse nuncaDerrota del Leyma
instagramlinkedin

Nueva tormenta eléctrica en el cielo de A Coruña

Rayo y torres de María Pita

Rayo y torres de María Pita / CARLOS PARDELLAS / LCO

RAC

Segundo día de tormentas eléctricas sobre el cielo de A Coruña. La proliferacióne rayos se concentró, sobre todo, entre las nueve y las diez y media de la noche, ofreciendo un nuevo espectáculo nocturno de luces, tal y como se refleja en la imagen recogida por el fotógrafo de LA OPINIÓN Carlos Pardellas, en el entorno del Palacio de María Pita.

El mapa de datos divulgado por MeteoGalicia refleja que las provincias de Lugo y A Coruña registraron la mayor parte de la actividad eléctrica. Cayeron casi 1.500 rayos durante las últimas 24 horas. Durante el domingo, en plenas celebraciones del Deportivo, fueron 2.500.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
  2. La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
  3. Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
  4. La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
  5. Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
  6. Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
  7. El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos
  8. Renfe estudiará recuperar el tren directo A Coruña-Barcelona tras el fin de las obras de la estación

Nueva tormenta eléctrica en el cielo de A Coruña

Nueva tormenta eléctrica en el cielo de A Coruña

José Manuel Budiño, paciente que estrenó las CAR-T contra el cáncer en A Coruña, tres años y medio después: "No he vuelto a ingresar en el hospital. Me siento muy afortunado"

Los orzamentos participativos de A Coruña pasan de anuales a bienales: estos son los plazos para presentar y votar las propuestas

Los orzamentos participativos de A Coruña pasan de anuales a bienales: estos son los plazos para presentar y votar las propuestas

De estudiante en el Liceo a astronauta por un día, el joven de A Coruña que voló sin gravedad: "Desde el espacio, no se ven diferencias en la humanidad"

Las algas de O Parrote, en A Coruña, se aprovecharán en gastronomía

Día de la Policía Local en A Coruña: más de 50 agentes y autoridades civiles condecorados

El BNG de A Coruña se planta: no aprobará nada más en el pleno hasta resolver el "burato económico" del Concello

El BNG de A Coruña se planta: no aprobará nada más en el pleno hasta resolver el "burato económico" del Concello

Mónica Naranjo se suma a la lista de conciertos del Coliseum de A Coruña

Mónica Naranjo se suma a la lista de conciertos del Coliseum de A Coruña
Tracking Pixel Contents