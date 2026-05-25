Los orzamentos participativos de A Coruña pasan de anuales a bienales: estos son los plazos para presentar y votar las propuestas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este lunes la nueva convocatoria de los Orzamentos Participativos. El plazo para proponer proyectos abre este lunes, 25 de mayo, y estará disponible hasta el 19 de junio. Se destinarán 2,5 millones de euros para las propuestas ganadoras. Pero no será una cantidad para un solo ejercicio, como en las convocatorias pasadas, sino que se repartirá entre dos años. "O sentido desta convocatoria resúmese en escoitar mellor, planificar mellor e facer mellor", expuso la regidora.

Tres novedades

Esta nueva celebración viene con tres novedades importantes: "Non é unha edición máis, senón que é unha edición mellor pensada", indicó la alcaldesa. El primer cambio es que ahora tendrán carácter bienal, con un plazo de ejecución de los proyectos escogidos previsto para 2026 y 2027. "Por que? Porque o ciclo anual condicionaba moito a execución dos proxectos. Con este horizonte de dous anos, gañamos en planificación, en rigor e en capacidade para que as propostas máis votadas se poidan executar", declaró Rey.

La segunda novedad es en relación a la viabilidad de las propuestas. Antes de la fase de votación, todas las ideas "sustentables de votarse" pasarán por una fase de revisión técnica, "para comprobar que cumpren os requisitos básicos para ser realidade, que son: que sexan investimentos, que sexan competencia municipal, que recaian sobre bens do concello, que estean dentro dos límites orzamentarios e que poidan executarse no prazo previsto".

El tercer cambio es que el Ayuntamiento hará una "valoración técnica e económica máis precisa", que tendrá una estimación presupuestaria "fundamentada", y un margen de seguridad para imprevistos o sobrecostes que puedan aparecer. El objetivo de esta medida, según Rey, es que "os importes que cheguen á votación se axusten o máximo posible ao orzamento e o custo real das súas actuacións".

Reparto entre barrios

El reparto de fondos también sufrirá "un cambio moi relevante". En esta edición, de los 2,5 millones de euros totales, el 80% —2 millones— se destinarán a propuestas de barrio, "aos dez distritos da cidade". A su vez, cada distrito contará con una parte fija y otra variable, a destinar en función de la población de la zona. "Así garantimos, en primeiro lugar, que todos os barrios teñan unha base fixa, suficiente para impulsar actuacións, e que aqueles distritos que teñan máis poboación ou, polo tanto, son máis grandes e teñen máis necesidades, teñan tamén un recoñecemento acorde co seu peso demográfico", informó la alcaldesa.

El 20% restante —500.000 euros— se destinarán a propuestas de alcance general, "propostas para o conxunto da Coruña". Según la alcaldesa, hasta este año el reparto presupuestario era diferente: 60% de la dotación se destinaba a los barrios, y 40% para propuestas generales. "Pero consideramos que hai que ir máis alá, dar un paso máis cara unha participación máis próxima, máis territorial e máis conectada co plan de barrios, e poñendo o foco onde ten que estar, que é nos barrios", manifestó Rey.

Plazos

El período para presentar propuestas abre este lunes, 25 de mayo, y permanecerá operativo hasta el 19 de junio. Los proyectos se recogerán a través de la plataforma web nacorunacontas.coruna.gal, o de manera física en urnas a disposición de la ciudadanía, en varios puntos de la ciudad —las oficinas de los registros municipales de María Pita, Ágora y Fórum—.

Como en años anteriores, se habilitará un servicio de ayuda personal en centros cívicos, bibliotecas municipales, en la Rede de Espazos de Información Xuvenil y en la Federación de Asociacións de Veciños da Coruña e Área Metropolitana. En estos lugares habrá personal dispuesto a solucionar dudas y garantizar una participación rápida y sencilla.

Posterior a la primera fase de presentación de propuestas, se abre la de revisión, entre el 20 y 29 de junio, donde comprobarán "os requisitos das propostas". Entre el 30 de junio y el 16 de julio, se celebrará la valoración técnica y económica de aquellos proyectos que cumplen los requerimientos. La votación final será del 17 de julio al 31 de agosto, y las ideas finalistas se ejecutarán entre noviembre de 2026 y diciembre de 2028.

Pueden participar todas aquellas personas empadronadas en A Coruña, que tengan 16 años cumplidos en el momento de colaborar. "É un proceso amplo, un proceso aberto e interxeracional. Facéndoo desde os 16 anos, conseguimos que a xente nova tamén forme parte das decisións sobre a cidade na que vive", declaró la alcaldesa. Cada persona, además, podrá votar varias propuestas.

Para proporcionar la información necesaria para escoger un proyecto, durante el período de propuestas el gobierno municipal recorrerá los distritos de la ciudad. "Para explicar detalladamente os orzamentos, para resolver dúbidas, para escoitar a veciñanza, para facilitar que non exista fenda dixital á hora de votar, e facilitar o acceso a aqueles que queiran participar", informó Rey.