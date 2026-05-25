La Policía Local de A Coruña rescata a un perro atrapado en una fachada que estaba en peligro de caer al vacío

En la mañana de este lunes, un perro quedó atrapado en una fachada de un edificio de Primo de Rivera, en A Coruña. Los viandantes podían ver al animal paseándose por una estrecha repisa de piedra que une varias ventanas y balcones. Sin saber cómo volver a entrar en el edificio, caminaba por la parte de fuera del cerramiento, arriesgándose a caer al vacío con un mal paso. Al menos una mujer intentó meterlo dentro de una de las casas desde el balcón, pero no pudo elevarlo por encima del cerramiento.

La vida del animal se salvó por la intervención de dos agentes de la Policía Local. Uno de los policías se asomó por una ventana hasta que el animal se acercó, y lo aferró. Luego, otro compañero lo ayudó a subir al perro por encima de la verja metálica que cierra la parte baja de la ventana, y entre ambos lo impulsaron dentro de la habitación.