Abre el plazo para inscribirse en el programa 'Coruña no mar 2026'
Los cursos se realizarán en los meses de julio y agosto
El Concello abre este miércoles 27 de mayo el plazo de inscripción en el programa municipal Coruña no Mar 2026, una iniciativa en la que se acerca el mar a la ciudadanía a través de cursos y actividades acuáticas deportivas durante los meses de julio y agosto.
Este programa tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva en el medio marino y favorecer que los coruñeses se desarrollen en un entorno tan ligado a la identidad de la ciudad como es el mar.
La convocatoria estará dirigida a toda la ciudadanía atendiendo a diferentes franjas de edad y a las plazas disponibles en cada actividad. Los requisitos son saber nadar un mínimo de 25 metros sin necesidad de material escolar y cumplir con la edad mínima para cada curso.
El plazo estará abierto hasta el domingo 31 a las 23.59h y se realizará a través de la web del Concello. Dos días después se publicará el listado provisional de solicitantes y el sorteo público se celebrará el 8 de junio a las 12.30 horas. La matrícula deberá formalizarse entre el 12 y el 18 de junio, tanto de forma presencial en el Palacio de Deportes de Riazor como a través de la plataforma CronosWeb.
Para este programa tienen preferencia las personas empadronadas en el Concello de A Coruña. Además, también se dará la posibilidad de realizar solicitudes familiares para facilitar la conciliación. Los cursos semanales, de lunes a viernes, tendrán un coste de 8,74 euros para menores de edad y 10,92 para personas adultas. El caso de los bautismos en el mar, actividades puntuales de un día, el precio será de 8,73 euros.
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