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Abre el plazo para inscribirse en el programa 'Coruña no mar 2026'

Los cursos se realizarán en los meses de julio y agosto

Buceadores en O Parrote

Buceadores en O Parrote / VICTOR ECHAVE

RAC

El Concello abre este miércoles 27 de mayo el plazo de inscripción en el programa municipal Coruña no Mar 2026, una iniciativa en la que se acerca el mar a la ciudadanía a través de cursos y actividades acuáticas deportivas durante los meses de julio y agosto.

Este programa tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva en el medio marino y favorecer que los coruñeses se desarrollen en un entorno tan ligado a la identidad de la ciudad como es el mar.

La convocatoria estará dirigida a toda la ciudadanía atendiendo a diferentes franjas de edad y a las plazas disponibles en cada actividad. Los requisitos son saber nadar un mínimo de 25 metros sin necesidad de material escolar y cumplir con la edad mínima para cada curso.

El plazo estará abierto hasta el domingo 31 a las 23.59h y se realizará a través de la web del Concello. Dos días después se publicará el listado provisional de solicitantes y el sorteo público se celebrará el 8 de junio a las 12.30 horas. La matrícula deberá formalizarse entre el 12 y el 18 de junio, tanto de forma presencial en el Palacio de Deportes de Riazor como a través de la plataforma CronosWeb.

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Para este programa tienen preferencia las personas empadronadas en el Concello de A Coruña. Además, también se dará la posibilidad de realizar solicitudes familiares para facilitar la conciliación. Los cursos semanales, de lunes a viernes, tendrán un coste de 8,74 euros para menores de edad y 10,92 para personas adultas. El caso de los bautismos en el mar, actividades puntuales de un día, el precio será de 8,73 euros.

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