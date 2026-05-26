La Audiencia de A Coruña absuelve a dos familiares de una menor acusados de agredirla sexualmente
El tribunal absuelve por falta de pruebas al abuelo paterno y a la pareja de la madre
La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña absuelve, por falta de pruebas, al abuelo paterno y a la pareja de la madre de una menor acusados de agredirla sexualmente.
El tribunal entiende que no se ha acreditado la culpabilidad de los sospechosos, pues la única prueba directa de cargo, según consta en la sentencia, es la declaración de la denunciante, la cual presenta inconsistencias y falta de corroboraciones objetivas. La sala también explica en la resolución que los acusados “no mantienen entre sí una relación relevante a efectos de imputación conjunta”.
En el caso de su abuelo, según indican los magistrados, se observó que el testimonio de la denunciante “no ofrece la fiabilidad necesaria para constituir prueba de cargo bastante”. A ello, añaden que “carece de la persistencia mínima exigible”.
En cuanto al segundo sospechoso, subraya el tribunal que “la situación de incerteza probatoria es aún mayor”. Así, señala que la declaración de la denunciante presenta “déﬁcits relevantes de coherencia externa y de corroboración objetiva”.
Por lo tanto, absuelve a ambos de los delitos de abuso y agresiones sexuales y amenazas objeto de acusación. La sentencia es susceptible de recurso de apelación ante el TSXG.
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
- La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
- Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
- La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
- Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
- Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
- El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos