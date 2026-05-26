El boom del almacenamiento eléctrico toma la comarca de A Coruña tras el apagón: suma diez proyectos, uno junto a Marineda

La explosión de las energías renovables y el apagón del año pasado han disparado los proyectos industriales de almacenamiento energético. En la comarca de A Coruña, de acuerdo con datos de la Xunta, hay una decena de planes en tramitación para construir estas plantas, instalaciones en las que se aprovecha la electricidad que sobra durante los picos de producción, en los días de sol o las noches de viento en las que los paneles y molinos producen más energía que la que se consume, para devolverla al sistema cuando se demanda. Algunas de las iniciativas han recibido protestas vecinales por los lugares en los que se plantean, pero el economista y profesor de la Universidade da Coruña (UDC) Fernando de Llano, especializado en transición energética, señala que estas infraestructuras, imprescindibles para un modelo basado en las energías renovables, son una oportunidad para generar riqueza y empleo de calidad.

De acuerdo con la Consellería de Economía e Industria, en el propio municipio de A Coruña hay tres proyectos. Uno de ellos es el de Bess Marineda, un parque de baterías eléctricas en una parcela de una parcela de 1.924 metros cuadrados y sin urbanizar situada entre el camino de O Martinete y el polígono de Agrela a la altura de Marineda City que inició la tramitación del permiso ambiental ante la Xunta. Fuentes de la empresa indicaron a este diario que quieren empezar la construcción, que durará doce meses, en 2027. A esto se suman los proyectos Peregrina y Hércules; fuentes municipales indican que ninguna de las iniciativas ha pedido licencia.

En Sada hay otras dos iniciativas, Bess Heliades Sada 1 y 2, que se situarían en suelo rústico de la aldea de Vilar. Han recibido fuertes críticas de vecinos por su "incompatibilidad urbanística, territorial y ambiental" y temen "riesgo de incendios, deflagraciones y gases tóxicos". Oleiros suma otras dos, Bess Betanzos y Bess Alfaroleiros. Y el listado se completa con tres iniciativas ligadas al entorno de Meirama: Poza (Cerceda), Barces (Carral y Cerceda) y Raposeiras (Carral, Cerceda y Ordes, donde hay otro proyecto). El año pasado recibieron 4,8 millones en una convocatoria del Estado de ayudas Feder al almacenamiento energético. En total, diez iniciativas en la comarca coruñesa, de las 44 que lista la Xunta para toda Galicia.

"A capilaridade é fundamental"

Para De Llano, el despegue tiene que ver con la experiencia del apagón del año pasado. "As enerxías tradicionais, as fósiles, a producción nuclear, a hidroeléctrica, permitían axeitar a producción á demanda real do sistema", explica, pero ahora hay, por ejemplo, excedente en la producción eólica por la noche. Se podría aprovechar para recargas de vehículos eléctricos, puntualiza, pero en todo caso hay que encontrar formas de guardar la electricidad que producen las renovables para prevenir problemas y completar el "puzle" de la gestión eléctrica. "Unha renovable sen almacenamento perde valor, unha con el permite camiñar cara un sistema económico e técnico mellorado", resume.

En este nuevo esquema, "a capilaridade é fundamental". Por un lado son necesarios pequeñas inversiones para gestionar el autoconsumo, y hay "moitas comunidades que están instalando producción solar e almacenamento". Pero también "infraestruturas máis potentes" como las que se plantean en la comarca. Que haya un "interese claro" en inversiones a nivel empresarial es una señal positiva para el economista, que recuerda que la energía es uno de los costes más importantes del sistema productivo.

Y A Coruña está bien situada para la transición energética. En Galicia, indica De Llano, "o eólico produce un 25 ou 30% máis que noutras localizacións do Estado", y la provincia de A Coruña, que es "líder en instalación de megavatios eólicos". Un 15% de la energía renovable de Galicia pasa por el nudo eléctrico de As Pontes, señala, y allí existe un proyecto para una hidroeléctrica reversible. La costa Ártabra es "unha das máis relevantes a nivel estatal" para la implantación de la eólica marina, es decir, de parques en el propio océano.

Noticias relacionadas

Cuatro multinacionales han presentado planes para instalarlos ante la costa coruñesa, aunque el Estado todavía no ha abierto ningún concurso; se espera que el primero sea este año. El Puerto acaba de conseguir de forma provisional casi 100 millones para prespearar la implantación de empresas para construir componentes en el puerto exterior, con cinco proyectos en espera, entre ellos uno de Navantia. En este contexto, insiste De Llano, tiene sentido acompañar la producción con una "estratexia de almacenamiento".