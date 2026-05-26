‘La Buena Vecindad’ tiene premio: la ONCE distingue un proyecto contra la soledad no deseada de Cruz Roja en A Coruña

La Buena Vecindad, proyecto de intervención comunitaria que Cruz Roja desarrolla en A Coruña para combatir la soledad no deseada en personas mayores mediante la creación de redes de apoyo y ayuda mutua entre vecinos dentro de sus propios edificios y barrios, ha sido una de las once iniciativas distinguidas por la ONCE en toda España por sus propuestas de convivencia en comunidad desde los ámbitos local y vecinal, en el marco del Foro vivir con C. Hacia nuevos modos de convivencia en el ámbito local y vecinal, celebrado en Madrid.

Participantes en 'La Buena Vecindad' de Cruz Roja en el barrio de Os Rosales. / CASTELEIRO

La idea de La Buena Vecindad, «es unir generaciones en un mismo edificio», de modo que «se puedan beneficiar unos de otros», explicaba Emma Varela, técnica del área de Personas Mayores de Cruz Roja, en un reportaje sobre el desarrollo del proyecto en el barrio de Os Rosales, publicado el pasado 6 de marzo en este diario. «Por ejemplo, yo te puedo echar una mano para pedir una cita online y tú puedes cuidar de mi gato cuando no estoy en casa», apuntaba Varela, sobre una iniciativa que, en la actualidad, cuenta con «ocho comunidades activas en la ciudad», y que «empezó en 2022», aunque «se venía gestando desde 2021, a raíz de lo vivido en la pandemia»

La idea de 'La Buena Vecindad', «es unir generaciones en un mismo edificio», de modo que «se puedan beneficiar unos de otros»

«Gracias a la base de datos» de la entidad y «al trabajo que se hizo durante el confinamiento», pudieron «detectar cosas que, quizás, en otra situación, pasaban más desapercibidas», detallaba la técnica del área de Personas Mayores de Cruz Roja. «Por ejemplo, para todo había que pedir cita a través de internet; el contacto con nuestra red de apoyo era virtual... Las personas mayores fueron las más perjudicadas en esa situación, y eso va de la mano de los sentimientos de soledad», especificaba.

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Participantes en el proyecto 'La Buena Vecindad' de Cruz Roja en el barrio de Os Rosales. / CASTELEIRO

Funcionamiento

Varela indicaba que, «desde 2022», el proyecto había trabajado «con 101 personas mayores y con 53 vecinos». «Detectamos a la persona mayor en situación de soledad, hacemos una visita domiciliaria y tenemos el primer contacto con la comunidad. Pedimos siempre una referencia (a quién conoce en el edificio), indagamos, comentamos el proyecto con los vecinos y realizamos un primer encuentro para ver quién puede estar interesado en participar. A partir de ahí, se van convocando reuniones en las que proponen cosas que pueden hacer entre todos, para generar una ‘red de apoyo’ y recuperar ese trato más cercano y familiar que había antes. La idea es recuperar lo que las personas mayores entienden por comunidad: la cercanía de vecino a vecino que echan tanto en falta», describía, en cuanto a su funcionamiento.