El Colegio de Médicos de A Coruña alcanza el "hito histórico" de 8.000 afiliados: el 55% están en la comarca coruñesa
Sube de tres a cuatro votos en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España
El Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña ha alcanzado la cifra de 8.010 colegiados. La entidad señala que se trata de un «hito histórico» que consolida a la institución entre las «diez corporaciones médicas más importantes de España». El área de A Coruña supone el 55% de la colegiación de la provincia, mientras que Santiago y su entorno suman otro 35% y Ferrolterra el 10%.
Pasar la barrera de los 8.000 afiliados supone un refuerzo de los votos del colegio en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (Cgcom), pues sube de tres a cuatro. Esto «refuerza su peso en la toma de decisiones» y le confiere «una mayor capacidad para defender los intereses de los profesionales» coruñeses.
Las mujeres ya suponen el 55 % de la colegiación en A Coruña, y la tendencia, siempre de acuerdo con el Colegio, se acentúa en los últimos años. Así, las féminas son mayoría entre los tramos más jóvenes: entre los menores de 35 años, 1.113 son mujeres frente a 608 hombres. «Solo a partir de los 65 años se invierte la tendencia y el número de hombres es mayor que el de mujeres», indica el Colegio Oficial de Médicos.
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