Una colisión entre un turismo y una furgoneta en Severo Ochoa se salda con una persona herida y más de una hora de retenciones
El siniestro ocurrido esta mañana en el polígono de A Grela obligó a cortar dos carriles de circulación
Una persona ha resultada herida en un accidente de tráfico registrado esta mañana en la calle Severo Ochoa, en el polígono de A Grela. Un turismo y una furgoneta colisionaron sobre las 07.40 horas de este martes, lo que causó grandes retenciones en la zona ya que el siniestro obligó a cortar los dos carriles de circulación de la vía e impidió el acceso a la glorieta de entrada hacia la tercera ronda hasta las 09.00 horas, según informan desde la sala de pantallas de la Policía Local.
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