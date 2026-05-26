El Concello desarrollará este año un plan intensivo de reparación de aceras en todos los barrios de A Coruña

Los resultados obtenidos hasta el momento en el Agra do Orzán, donde están programadas 176 actuaciones, y en Monte Alto, en el que se realizarán 160, llevan al Gobierno local a extender a todos los barrios de A Coruña el plan intensivo de reparación de aceras y pavimentos, que considera una ampliación del programa de limpieza Barrio a Barrio. La alcaldesa, Inés Rey, explicó este martes que la iniciativa se desarrollará a lo largo de todo este año, de forma que se intervendrá en dos barrios de forma simultánea durante un mes.

Los trabajos que se llevarán a cabo consistirán en el arreglo de las aceras y calzadas que se encuentren en mal estado, la mejora de la accesibilidad, la reparación de fuentes, bancos y mobiliario urbano, así como de la señalización horizontal.

Rey señaló que las obras serán realizadas por las empresas que prestan los servicios municipales que se encargan del mantenimiento de esos elementos urbanos, así como el de la limpieza viaria y que serán planificadas por los técnicos del Concello, que atenderán las aportaciones efectuadas por los vecinos y por las demandas recogidas por los concejales de barrio.

La concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, detalló que tras el plan piloto iniciado en Agra do Orzán, los equipos de trabajo se trasladarán a Peruleiro y Riazor, mientras que los que actúan ahora en Monte Alto continuarán su labor en la Ciudad Vieja.

También indicó que la programación establecida para intervenir en los barrios es provisional porque puede sufrir variaciones en función de las necesidades de cada zona y que la previsión es que concluya este año.

Díaz informó además que el Plan de Barrios se encuentra ejecutado al 60% tras haber invertido ya 71 millones de euros en obras como el mercado de Santa Lucía, las reparaciones en centros cívicos, la humanización de la Sagrada Familia y la reforma de la plaza Manuel Guitián.