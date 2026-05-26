Fichajes de fútbol, cerveza más fresca y nuevos fármacos: la cuántica se abre camino en A Coruña

La Universidade da Coruña (UDC) pone en marcha el Quantum Lab Citic, un nuevo laboratorio del ámbito de la computación cuántica aplicada y con voluntad interdisciplinar. Entre los objetivos de la infraestructura se encuentran la investigación con tecnología capaz de abordar problemas de alta complejidad algorítmica, la transferencia de conocimiento a empresas del entorno y la "co-innovación" para el desarrollo de proyectos pilotos con empresas e instituciones. "Con la puesta en marcha de este laboratorio reforzamos nuestro papel en la estrategia global gallega de este área de investigación", señaló el rector de la UDC, Ricardo Cao.

El trabajo del Quantum Lab Citic se suma y coordina con la computación "clásica", como definió Cao durante la presentación, que ya se había integrado en espacio científico de la UDC. Una de las principales líneas de investigación es la inteligencia artificial cuántica para procesar datos complejos en escenarios de gran incertidumbre. Esta rama se denomina Quantum Machine Learning. Otros ámbitos de aplicación es la salud digital, con análisis de registros médicos o nuevos fármacos, o las finanzas, con el diseño de algoritmos orientados a optimizar carteras económicos.

En el plano práctico, la inclusión de la computación cuántica en el sector de la salud se relaciona, por ejemplo, con la farmacología y la bioinformática. Según explicó el investigador del Citic e impulsor del proyecto, Diego Andrade, a través de la química cuántica podrían generarse o alterarse moléculas para la creación de nuevos fármacos. En el ámbito de las comunicaciones, los mensajes podrían cifrarse a nivel cuántico para mejorar su seguridad. En el mundo deportivo, los clubes de fútbol y otras instituciones se sirven de esta tecnología para mejorar el análisis de métricas en materia de fichajes o toma de decisiones.

Una apuesta empresarial

Andrade señaló como un ejemplo aplicado a la producción una investigación de Hijos de Rivera. En ella, la empresa coruñesa se sirvió de la supercomputación cuántica para la búsqueda de moléculas de cerveza más frescas. El estudio consistió en la imitación y réplica de moléculas con una estructura similar al mentol, que se vincula con el frescor.

"El Quantum Lab Citic entra en la hoja de ruta de la cuántica global, con grandes infraestruturas. El principal objetivo de este proyecto es crear sinergias entre los grupos de investigación, obtener financiación para nuevas infraestructuras y alcanzar una mayor capacidad investigadora en este ámbito, lo que permitirá tener más impacto en la comunidad científica y transferir los resultados de la investigación a las empresas de proximidad. Debemos evangelizar en cuántica al entorno para convertirlas en más competitivas, porque sus competidores sí lo harán", aseguró Andrade en la presentación.

Nueva tecnología, nuevo talento

El laboratorio contará además con un emulador cuántico de nueva generación, desarrollado en el Citic, para la simulación a gran escala de circuitos cuánticos complejos y la optimización de algoritmos sin ruido. Entre sus principales recursos destaca un sistema físico SpinQ de tres qubits basado en resonancia magnética nuclear, destinado a la experimentación, docencia avanzada y validación de algoritmos.

El Quantum Lab cuenta con un equipo multidisciplinar de investigadores del Citic y de la UDC especializados en computación cuántica, inteligencia artificial, matemáticas aplicadas y supercomputación. El grupo está liderado por el director del Citic, Manuel G. Penedo, junto con el subdirector del centro, Eduardo Mosqueira Rey, y el investigador Diego Andrade Canosa, quienes impulsan la estrategia científica y de transferencia tecnológica. El equipo se completa con investigadores sénior, expertos en áreas asociadas, así como con nuevos talentos que trabajan en líneas como el machine learning cuántico y la optimización algorítmica.