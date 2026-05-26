Deborah García Bello presenta su libro en A Coruña: "La química está en medio de todas las cosas, quieras o no"

¿Cómo es este diario y de qué manera lo ha creado, mezclando diferentes formatos?

Es un diario falso, porque no es ni un diario de vida ni un diario de laboratorio exactamente. Pero pensé que ambas cosas se podían entremezclar. Los químicos tenemos esa forma de mirar el mundo, con una mirada atómica en la que desgranamos todo lo que nos rodea, casi átomo a átomo, para descubrir la belleza que hay en ello. Cuando pensé en escribir esas dos cosas mezcladas, iban con un orden cronológico. Pero no iba a hacer un diario vital fingiendo que soy una niña de 14 años, porque sería ridículo. La idea no era tanto el orden cronológico. Lo que más me interesaba era cómo se van fraguando las ideas. Ese es el orden que hay en el diario. Tú lo vas leyendo y parece que va hacia delante y hacia atrás en el tiempo, pero vas descubriendo que así es como se van formando las ideas, las opiniones fuertes, cómo se va construyendo el conocimiento, poco a poco. Cuando terminas el libro, ya tienes todas las piezas para completar ese puzle de vida y ese puzle desde el punto de vista de la química. Por eso hay varios formatos.

¿A quién va dirigido?

Si quieres este libro porque te apetece saber química básica de una forma muy divulgativa y acercarte a ella, aquí lo tienes. Pero si lo que más te interesa es la parte narrativa, porque eres más lector de novela o de otro perfil, también. Es un libro de narrativa personal en el que se entreteje esa parte científica, pero como una mirada del mundo más. Al final, la profesión o la formación que tengas educa tu mirada. La ciencia, la química en este caso, aparece casi como una figura de estilo más.

¿Era importante mostrar que la química no es algo lejano, sino que forma parte de todo lo que nos rodea?

Sí, es que solo hablo de las cosas cotidianas. Son las que más me interesan, porque hay muchísima belleza en todo lo que nos rodea: desde la taza con la que desayunas hasta una receta de cocina o el movimiento que describe el balanceo de un columpio. Tú vas leyendo el libro y son escenas absolutamente normales: un día yendo a clase, cuando era más pequeña, o un día de trabajo. Y la química está en medio de todas esas cosas, quieras o no. Para mí es poner esa mirada en lo cotidiano y que alguien que quizá no tiene formación en ciencias pueda ver qué encuentra de bello una persona que sí tiene todo eso en la cabeza. Como la química estudia la materia, de qué están hechas las cosas, y todo lo que nos rodea son cosas, resulta sencillo ver química en todo lo que nos rodea.

Ofrece explicaciones a cosas tan básicas como por qué huele a lluvia en un día de tormenta.

Sí, porque la química nos permite profundizar en algo que tú ya ves que es un hecho. En el caso de la lluvia, se ha analizado el tipo de sustancias que están flotando en el aire para que tú las huelas, para que tu nariz las detecte y percibas ese olor. Es un fenómeno estudiado. Un rayo de tormenta, o esa electricidad, hace que el oxígeno que hay en el aire, que es una molécula formada por dos átomos de oxígeno pegados, se separe. Esos átomos sueltos de oxígeno se combinan con otras moléculas y empiezan a unirse de tres en tres, formando ozono, que es una molécula que tiene olor y que nos recuerda ese olor a limpio, pero también a tormenta. Ese olor es el que nos da esa señal. El propio color del cielo también. Tú ves claramente que esas nubes son nubes de tormenta. El cambio de presión y de temperatura es algo que intuyes y sabes, por experiencia, que anuncia tormenta. Pero le podemos dar esa capa de profundidad y explicar que el cielo se pone grisáceo por un fenómeno que se conoce como dispersión de Rayleigh, que tiene que ver con cómo la luz interactúa con las moléculas de agua que forman esas nubes. La luz de los colores choca, se dispersa y, cuando todos los colores confluyen en uno, dan como resultado la luz blanca. Esa es la luz blanca de las nubes. Además, las nubes proyectan sombra sobre sí mismas y esa sombra es la que vemos como nubes oscuras que anticipan que va a llover.

En el libro también aborda los plásticos desde una mirada más matizada. En un momento en el que se habla tanto de sostenibilidad, ¿cree que hemos simplificado demasiado el debate y que el problema no está tanto en el material como en el uso y la gestión que hacemos de él?

Sí, pero eso pasa con todos los materiales. Un material no es en sí mismo bueno o malo. Además, eso va un poco por modas. En los años 90, el malo malísimo era el papel. Yo recuerdo estar en el colegio y que cada vez que sacabas un folio nuevo porque te habías equivocado te decían: “Ay, Dios mío, cuántos árboles estás matando”. Hasta te sentías culpable por eso. Hoy ocurre exactamente lo mismo con el plástico. Vas al supermercado, te olvidas la bolsa, tienes que llevarte una de polietileno y pagar los cinco céntimos, y te sientes la peor persona del mundo. Tampoco hay que llegar a esos extremos. Dentro de diez años le ocurrirá a otro material.

¿Cuál es el problema fundamental del plástico desde el punto de vista medioambiental?

Que hay países que no gestionan sus residuos. Juntan todo el plástico residual y lo tiran al mar. Eso no pasa ni en España ni en Europa. Aquí gestionamos bien nuestros residuos. Además, el plástico es un residuo que se ve. El plástico es una familia enorme de materiales, con cientos de materiales distintos, y muchos de ellos flotan. Otros residuos, como un metal o una cerámica, se van al fondo del mar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero esto, lógicamente, tiene un impacto sobre la vida marina. Cada año se tiran al mar más de diez millones de toneladas de plástico. No la tiramos nosotros; por eso digo que el problema es de gestión. Luego estamos muy enfocados, desde el punto de vista informativo, en los problemas que puede acarrear esa mala gestión de los plásticos, pero se da muy poca información sobre lo importantes que son para ser más sostenibles. Por ejemplo, nuestras viviendas hoy las podemos aislar gracias a polímeros plásticos. Los coches los hemos aligerado muchísimo gracias a la incorporación de plásticos, y aligerar un coche significa que consume mucho menos. Nos estamos evitando muchas emisiones así. En la agricultura, por ejemplo, hemos conseguido que territorios que serían prácticamente desérticos, donde no crecería vegetación, como Almería, puedan producir gracias a invernaderos hechos con polímeros plásticos. También en el sector sanitario. ¿Cuántas cosas no podríamos hacer sin el plástico? Una prótesis, una jeringuilla, una vía… Contaminante es cualquier sustancia o material que está en un entorno que no le corresponde.

¿Cualquier sustancia?

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Sí. Piensa en una playa. En Galicia tenemos una playa que llamamos "de los cristales", como si fuese algo romántico. Están llenas de trocitos de vidrio de colores, y la gente se hace fotos como si fuese algo bonito, cuando en realidad es un vertedero de vidrio. No se percibe que el vidrio pueda ser un residuo ni se piensa que está ocupando un espacio que no le corresponde, que afecta a la fauna marina, que cambia el pH de los suelos y que afecta a todo el ecosistema marino: al tipo de algas, de peces, de bivalvos… Tiene un impacto real y potente sobre los ecosistemas marinos. Y en un entorno así, te encuentras un tapón de una botella de plástico y te parece que el residuo es eso. Solo te fijas en ese detalle y no en todo ese manto de contaminación. Me parece importante llamar la atención sobre eso: ahora está de moda ese material, pero cualquier otro puede tener impacto.