El despegue de las plantas de almacenamiento en A Coruña, oportunidad para crear empleo "estable e de alta cualificación"

La comarca de A Coruña suma una decena de proyectos de almacenamiento energético, de acuerdo con datos facilitados a este diario por la Xunta: se trata de proyectos para almacenar la electricidad que se produce en picos de demanda, y el economista y profesor de la Universidade da Coruña Fernando De Llano liga el boom de proyectos al apagón del año pasado y el despegue de la producción de energía renovable. La combinación de producción y almacenamiento, indica, es la base de la soberanía energética, y facilita el desarrollo de la industria, desde centros de datos a proyectos de hidrógeno verde como los de Repsol o Ignis en el entorno de A Coruña. Las plantas de almacenamiento, añade De Llano, permitirán crear "empregos estables, de alta cualificación, que se consolide o talento que temos nas nosas universidades", pues los trabajos de mantenimiento o gestión de sistemas de baterías son especializados, y se precisarán puestos de ingeniería electrónica y gestión de datos.

Y es una oportunidad para potenciar la cadena industrial local en bienes de equipo: los centros centros demandarán componentes especializados metalmecánicos, lo que puede dar trabajo a empresas de Sabón, Bergondo y As Pontes. También, pensando en Meirama, puede permitir reaprovechar suelo industrial.

La implantación de proyectos ligados a las energías renovables, como los parques eólicos, ha recibido una importante oposición en Galicia. Fernando de Llano indica que el ordenamiento es necesario y que se puede recurrir a repotenciaciones para limitar el número de molinos, pero añade que la ciudadanía no percibe que esta nueva transición industrial genere economía en las parroquias más próximas a las instalaciones, y, de hecho, la gestión "moitas veces se atopa fóra da comunidade".

El reto de generar valor en Galicia

La economía verde, insiste el profesor de la UDC, tiene que "xerar valor en Galicia". "Se temos almacenamento e grande hidráulica podemos establecer pequenos bombeos", llenando las presas cuando sobre la energía, y "temos todo o necesario para ser un territorio onde non se producen apagamentos", evitando que "sexamos uns dos últimos en poder reconectarnos, como aconteceu o ano pasado".

Para el economista, es necesario un rediseño en conjunto del sistema energético que tenga como "base" las renovables, y "deberiamos cuestionarnos se convén seguir mantendo e gastando en manter un sistema que é ineficiente". También reclama "repensar a fixación de prezos" del sistema eléctrico. "Non pode nin debe ser cero, pero iso e que marque o prezo a enerxía que pode ser a máis cara", como en la actualidad, "pode haber un termo medio".