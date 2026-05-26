Detenida un pareja por robos en garajes y en el instituto de A Sardiñeira

Un hombre y una mujer han sido detenidos por la Policía Nacional en los últimos días en A Coruña como autores de ocho robos con fuerza. El pasado fin de semana, 16 y 17 de mayo, se registraron varios robos en garajes de la avenida de Arteixo, en Vioño, y en las calles Víctor López Seoane y San Vicente, lo que creó alarma entre los vecinos del barrio. Se contabilizaron un total de siete robos en vehículos, que incluyó la rotura de ventanillas y el robo de varios objetos personales del interior de los vehículos.

La investigación de la Policía Nacional determinó que los autores de estos robos también habían cometido un robo con fuerza en el IES de A Sardiñeira ese mismo fin de semana.

Según el relato policial, los ladrones consiguieron acceder al interior de dos edificios educativos tras romper una ventana, forzar varias puertas y taquillas. Entraron en la cafetería del centro y sustrajeron el cajetín de la caja registradora, con 200 euros en su interior.

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La Policía Nacional localizó a los presuntos ladrones y los detuvo en el barrio de A Sardiñeira el pasado jueves 21. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión de uno de ellos el pasado viernes 22.