Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Deportivo inunda María Pita de ilusiónUn ascenso con "trabajo, perseverancia y unidad"El área de A Coruña se blinda ante apagonesEl mercado de Elviña cumple 20 añosConcierto de Zucchero en A CoruñaEl vértigo de los precios del alquiler
instagramlinkedin

Dúo Cassadó une música e imagen en su concierto de A Coruña

Damián Martínez Arco y Marta Moll de Alba ofrecieron este martes en el teatro Rosalía de Castro el recital 'Esencia de los Elementos'

Damián Martínez Arco y Marta Moll de Alba, integrantes del Dúo Cassadó, en su concierto en el teatro Rosalía de Castro, en A Coruña.

Damián Martínez Arco y Marta Moll de Alba, integrantes del Dúo Cassadó, en su concierto en el teatro Rosalía de Castro, en A Coruña. / CASTELEIRO

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Damián Martínez Arco y Marta Moll de Alba, integrantes del Dúo Cassadó, ofrecieron este martes en el teatro Rosalía de Castro el concierto Esencia de los Elementos, en el que combinaron música y arte audiovisual. El espectáculo formó parte de los Conciertos de Cámara de la Sociedad Filarmónica y contó con la colaboración de la artista visual Martina Ampuero, cuyas imágenes permitieron realizar un viaje inmersivo, inspirado en los cuatro elementos de la naturaleza y con el que se pretende reconectar con ella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
  2. La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
  3. La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
  4. Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
  5. La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
  6. Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
  7. Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
  8. El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos

Dúo Cassadó une música e imagen en su concierto de A Coruña

Dúo Cassadó une música e imagen en su concierto de A Coruña

La cocaína fumada y el 'chemsex' irrumpen en el consumo de drogas en A Coruña: "El cannabis empata con el alcohol entre la juventud"

Los dos templos de alta perfumería en A Coruña: de esencias neandertales a olores creados con IA o el aroma de la Luna

Los dos templos de alta perfumería en A Coruña: de esencias neandertales a olores creados con IA o el aroma de la Luna

El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras

El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras

Las parrochas de la Taberna do Campo, la mejor tapa de A Coruña: "¿Qué hay más coruñés que San Juan, la cervecita y la sardina?"

‘La Buena Vecindad’ tiene premio: la ONCE distingue un proyecto contra la soledad no deseada de Cruz Roja en A Coruña

Fichajes de fútbol, cerveza más fresca y nuevos fármacos: la cuántica se abre camino en A Coruña

Detenida una pareja por varios robos en garajes y en el instituto de A Sardiñeira

Detenida una pareja por varios robos en garajes y en el instituto de A Sardiñeira
Tracking Pixel Contents