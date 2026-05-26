Dúo Cassadó une música e imagen en su concierto de A Coruña

Damián Martínez Arco y Marta Moll de Alba, integrantes del Dúo Cassadó, ofrecieron este martes en el teatro Rosalía de Castro el concierto Esencia de los Elementos, en el que combinaron música y arte audiovisual. El espectáculo formó parte de los Conciertos de Cámara de la Sociedad Filarmónica y contó con la colaboración de la artista visual Martina Ampuero, cuyas imágenes permitieron realizar un viaje inmersivo, inspirado en los cuatro elementos de la naturaleza y con el que se pretende reconectar con ella.