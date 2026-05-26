Enaire aplica los cambios en la regulación aérea en Alvedro y defiende que "no suponen una pérdida de operatividad"

Enaire empezó a aplicar hace unos días los nuevos procedimientos de vuelo en el aeropuerto de A Coruña. "Estos cambios se enmarcan en el proceso europeo de transición hacia la Navegación Basada en Prestaciones (PBN), que incorpora procedimientos apoyados en navegación por satélite como respaldo a los sistemas tradicionales", según explica la empresa pública encargada de la gestión de la navegación aérea.

A pesar de algunas críticas, por ejemplo de la plataforma de defensa del aeropuerto Vuela más alto, Enaire manifiesta que "estos cambios no suponen una pérdida de operatividad ni accesibilidad, sino la incorporación de nuevas opciones que refuerzan la robustez del sistema y permiten mantener la operatividad en distintos escenarios, siempre bajo los más altos estándares de seguridad aeronáutica".

La portavoz de los controladores aéreos, Susana Romero, informa de que estos cambios ya se están aplicando pero también se sigue usando la maniobra tradicional de aproximación. La decisión depende "de lo que quiera el piloto", apunta.

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Vuela Más Alto confirma que el ciclo AIRAC 04/26, que es el que incorpora estos cambios, "ya se está aplicando" en el aeropuerto coruñés. Sin embargo, "lo que está haciendo Enaire es mantener, de manera temporal, la ILS tradicional, la que se aplicó hasta ahora". "Aunque sí entraron en vigor los cambios, no se están aplicando de forma primaria", apunta Alberto Maroto. La plataforma ya había alertado de que, si no se hacían modificaciones, los nuevos procedimientos iban a "incrementar muy significativamente el número de desvíos en Alvedro en condiciones de baja visibilidad".