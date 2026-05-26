Frank Holl, historiador científico: "Si Humboldt viera hoy el cambio climático nos diría que estamos completamente locos"

La Autoridad Portuaria de A Coruña acogerá el próximo martes entre las 10.00 y las 14.00 horas una nueva edición de los Diálogos Internacionais Humboldt, organizados por esa institución y el Ceida y en los que intervendrán diferentes expertos sobre las investigaciones del científico alemán. El historiador de la ciencia y germanista alemán Frank Holl será uno de los participantes en el encuentro, en el que hablará sobre la contribución de Humboldt a la climatología y la reforestación.

¿Cuál es la principal aportación de Humboldt al estudio del clima?

En 1843 escribió que los humanos cambian el clima por talar los bosques y selvas, por emitir grandes masas de gases y vapor en los centros industriales y por reducir la superficie del agua en los lagos. Lo más interesante de su trabajo es que él tenía la idea de que los humanos cambiamos el clima por la emisión de gases.

¿Cómo fue consciente de este fenómeno?

Fue un proceso largo. Empezó en su viaje a Latinoamérica en 1800. Tuvo una primera idea de la destrucción de las selvas y de que la industria cambia el clima, pero la desarrolló más tarde porque durante su vida la industrialización aumentó mucho y durante su viaje a Rusia la publicó en su libro Asia Central, en el que dijo que el ser humano cambia el clima por el “talado de los bosques, el cambio en la distribución de las aguas y la exhalación de grandes masas de vapor y gases en los centros industriales".

Supongo que era una idea absolutamente novedosa en su tiempo.

Yo creo que era más una inspiración, porque de forma empírica no se puede predecir el efecto invernadero. Tenía más o menos una idea de los gases del efecto invernadero pero no sabía cómo un gas cambia el clima. Pero lo más interesante de sus investigaciones es la importancia de la selva en el clima. En su viaje al lago de Valencia, en Venezuela, los habitantes le preguntaron por qué estaba perdiendo mucha agua y él les dijo: "La culpa es de ustedes porque destruyeron la selva cercana y cortaron todos los árboles y así cambiaron la economía del agua en el paisaje". En otras palabras, se secó la tierra al desaparecer las fuentes y bajar el nivel del agua en los ríos. Él sabía que la selva mantiene el clima y que si la cortas, cambias el clima. Otros dijeron que si se hacía una reforestación se podía recuperar el clima, y un francés viajó más tarde al lago de Valencia y escribió un libro en el que dijo que si la gente plantaba árboles, regresaban las Fuentes. En mi ponencia mostraré un ejemplo de cómo funciona esto, que es el del famoso fotógrafo Sebastiao Salgado y su mujer en la tierra de su mujer en Brasil, donde reforestaron un gran terreno y regresaron los manantiales y luego los animales, incluso los jaguares. Esa es la prueba de como se puede ayudar al paisaje y al clima.

Colonialismo

¿La gente creyó a Humboldt cuando expuso sus ideas en Venezuela?

Creo que no le tomaron en cuenta y siguieron con su locura. Es el problema de la rigidez del colonialismo. Ellos pensaban que si cambiaban el paisaje, solo tendrían ventajas. En Venezuela no hicieron, pero en otras partes del mundo replantaron árboles en el tiempo de Humboldt. En los Estados Unidos, el meteorólogo Daniel Lee había leído los textos de Humboldt y fue el primero que habló de cambio climático, tras que inició una gran reforestación en las Grandes Llanuras, aunque en ese caso no funcionó porque hay tantas tormentas y un clima tan rígido que los campesinos lucharon muchos años y al final no lograron recuperar los bosques.

¿Qué cree que pensaría Humboldt si viera hoy las consecuencias del cambio climático?

Se habría enojado mucho. Podría decirnos que estamos completamente locos, que no cuidamos la naturaleza, que no tenemos responsabilidad con los otros seres humanos y especialmente con nuestra base de la vida.

¿Le sorprende que aún haya personas que niegan el cambio climático?

Ese es el gran problema de los políticos de la derecha. En mi ponencia expondré un diagrama con el que es muy fácil convencer a todos y en el que se ve cómo aumenta el CO₂ en la atmósfera y al mismo tiempo aumenta la temperatura promedio de la Tierra. Es una coincidencia exacta y nadie puede negar que los seres humanos somos los responsables de este fenómeno. Mucha gente no entiende cómo funciona el efecto invernadero, que consiste en que el aumento del CO₂ actúa como un escudo que deja entrar el calor del sol en la atmósfera, pero no lo deja salir, por lo que aumenta la temperatura. Son gráficos que hasta los niños pueden entender, pero falta educación para que todos entendamos que estamos matando nuestra base natural.