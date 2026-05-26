Galigrain se convertirá en el mayor concesionario de superficie terrestre en el puerto exterior de A Coruña

La ampliación en 8.825 metros cuadrados de las instalaciones de la empresa Galigrain en el puerto exterior de punta Langosteira, donde construirá un edificio de oficinas e instalaciones complementarias, convertirá a esta firma en la que cuente por el momento con una mayor concesión de superficie terrestre en la dársena, en la que superará los 94.000 metros cuadrados.

La terminal petrolera de Repsol cuenta con 129.000 metros cuadrados, pero en esta superficie se incluye la lámina de agua en la que se encuentra su pantalán, mientras que el espacio ocupado en los muelles es inferior al de Galigrain, compañía integrada en el Grupo Nogar.

La aprobación de la ampliación de la concesión fue publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, lo que da vía libre a su puesta en marcha. La construcción de un edificio de tres plantas, con 728 metros cuadrados de superficie útil y en el que se instalarán los empleados de la empresa, es un paso más en el traslado a Langosteira que ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años.

También se levantará un taller para las actividades de mantenimiento, reparación y lavado de la maquinaria utilizada en las operaciones de carga y descarga de mercancías, a lo que se unirá el asfaltado de viales y el cierre perimetral de los terrenos ocupados por la concesión, dedicada de forma prioritaria al tráfico de productos agroalimentarios, entre los que destacan los piensos, aunque la empresa cuenta con otra concesión para operar con aceites y melazas.

Galigrain instaló además en sus terrenos un sistema de cintas transportadoras para descargar las mercancías de forma automática y mediante un circuito cerrado desde el muelle hasta el interior de sus naves, lo que permite aumentar el control ambiental de estas actividades. La inversión realizada por la compañía en Langosteira sobrepasa ya los 50 millones.

Centro de Control

El Boletín Oficial del Estado publicó también este martes la apertura del periodo de información pública de la solicitud de ampliación de la superficie de la concesión otorgada a Seguridad Alimentaria del Noroeste para construir el nuevo centro corporativo de control de la seguridad alimentaria en alimentación animal en el puerto exterior.

La instalación está promovida por la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) a través de su sociedad de servicios Seguridad Alimentaria del Noroeste y en ella se controlará la seguridad de los piensos que circulen por Langosteira.

Agafac asegura que ese centro será “pionero en España y en Europa” por ser el primero de tipo corporativo privado y sectorial que analice el estado de los alimentos de animales cuya carne, huevos, leche y otros productos se dediquen al consumo humano. La Autoridad Portuaria destaca que el puerto exterior es el primero del noroeste español en el tráfico de piensos dedicados al ganado de Galicia, norte de Portugal y parte de Asturias y Castilla y León.