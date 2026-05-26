Un invitado inesperado en la playa de Riazor: un cocodrilo de arena
El creador es Juan, un vecino de Lisboa
A Coruña
A solo unos días de que arranque la temporada de verano en A Coruña, la playa de Riazor tuvo hoy un invitado inesperado y muy curioso. Es un cocodrilo, pero ni muerde ni se mueve porque es de arena. El artista es Juan, originario de Lisboa. "En la orilla hay arena más finita y la utilizo para aguantar la creación", cuenta el hombre, que también recogió "mejillones y conchas" para decorar.
La obra no pasó desapercibida. Algunos bañistas y paseantes se acercaron a fotografiar el cocodrilo, que espera sobrevivir al cambio de las mareas.
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
- La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
- Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
- La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
- Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
- Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
- El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos