Un invitado inesperado en la playa de Riazor: un cocodrilo de arena

A solo unos días de que arranque la temporada de verano en A Coruña, la playa de Riazor tuvo hoy un invitado inesperado y muy curioso. Es un cocodrilo, pero ni muerde ni se mueve porque es de arena. El artista es Juan, originario de Lisboa. "En la orilla hay arena más finita y la utilizo para aguantar la creación", cuenta el hombre, que también recogió "mejillones y conchas" para decorar.

La obra no pasó desapercibida. Algunos bañistas y paseantes se acercaron a fotografiar el cocodrilo, que espera sobrevivir al cambio de las mareas.