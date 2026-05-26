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Un invitado inesperado en la playa de Riazor: un cocodrilo de arena

El creador es Juan, un vecino de Lisboa

Aparece un cocodrilo en la arena de la playa de Riazor

Aparece un cocodrilo en la arena de la playa de Riazor

Gus de la Paz

RAC

A Coruña

A solo unos días de que arranque la temporada de verano en A Coruña, la playa de Riazor tuvo hoy un invitado inesperado y muy curioso. Es un cocodrilo, pero ni muerde ni se mueve porque es de arena. El artista es Juan, originario de Lisboa. "En la orilla hay arena más finita y la utilizo para aguantar la creación", cuenta el hombre, que también recogió "mejillones y conchas" para decorar.

La obra no pasó desapercibida. Algunos bañistas y paseantes se acercaron a fotografiar el cocodrilo, que espera sobrevivir al cambio de las mareas.

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