La niebla obliga a desviar a Madrid y Asturias tres vuelos con destino A Coruña

La niebla ha obligado a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la mañana de este martes en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, y que han tomado tierra finalmente en otras comunidades autónomas.

Los tres vuelos desviados, de las compañías Air Europa, Iberia y Vueling, procedían de Madrid y Barcelona; y fueron desviados a Madrid y al aeropuerto de Asturias.

Todo ello por la falta de condiciones de visibilidad en el aeropuerto coruñés, tal y como ha informado este miércoles Aena a Europa Press.

Este próximo miércoles 27 de mayo es la última jornada en la que Alvedro absorbe la actividad del aeropuerto de Santiago, en obras desde el pasado 23 de abril.

Noticias relacionadas

En estos 35 días de cierre de Lavacolla, el número de operaciones en el aeródromo de A Coruña ha subido de los 856 hasta los 1.486 nuevos vuelos.