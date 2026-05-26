Las parrochas de la Taberna do Campo, la mejor tapa de A Coruña: "¿Qué hay más coruñés que San Juan, la cervecita y la sardina?"

"¿Qué más coruñés hay que la fiesta de San Juan, la cervecita y la sardina?", se pregunta David Vilariño, responsable de la Taberna do Campo. Las xoubas y el sabor de A Coruña llevaron al restaurante de O Burgo hasta lo más alto de la IV edición de la Ruta CTV, la ruta Coruñesa de Toda la Vida, que celebró este martes su gran final en el MEGA Mundo Estrella Galicia. El establecimiento coruñés logró el premio a la mejor tapa entre más de 250 locales participantes de toda la provincia y representará a A Coruña en el Campeonato Oficial Hostelería de España Tapas y Pinchos de Madrid Fusión 2027.

La propuesta ganadora nació con una idea clara: condensar el espíritu de la ciudad en un solo bocado. A partir de ahí, decidieron reinterpretar ese imaginario popular con la parrocha como protagonista, acompañada de diferentes texturas y matices que evocan el verano, la costa y la tradición local. "Esto es lo que nosotros interpretamos que representa A Coruña", señala David todavía emocionados después de escuchar su nombre como vencedor absoluto de la final.

La decisión no fue sencilla. Así lo reconoció Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, organizadora del certamen, y miembro del jurado. "La deliberación ha sido muy difícil, estaba todo muy justo. El nivel era fantástico", destacó durante el acto, en el que también participaron representantes institucionales y de Estrella Galicia.

Asistentes a la gran final de la IV Edición de la Ruta CTV / Gus de la Paz

La decisión del público

Los otros finalistas fueron La Sifonería, Atípico, Atelier de Amanda y Roots. Precisamente La Sifonería recibió además el premio al mejor maridaje gracias a una propuesta pensada para acompañar la tapa con cerveza. "Los toques tostados y caramelizados ayudan a limpiar el paladar y a disfrutar mejor de la tapa", explicaron desde el establecimiento. Por parte del público, con 1.200 votos, se llevó el reconocimiento Café Bar O Raxo, con un tartar de salmón fresco que se puede disfrutar en el local coruñés que no se esperaba ser la elección de los clientes.

Premio al mejor maridaje / Gus de la Paz

En el caso de Taberna do Campo, el reconocimiento también tiene un fuerte componente emocional. El equipo quiso dar protagonismo a Iago, cocinero del local desde los 17 años y una de las piezas fundamentales de la creación ganadora. "Es una manera de darle un mayor reconocimiento", explica David, que definió el proyecto como "un trabajo colectivo entre juventud y experiencia". El propio Iago reconoce que el concurso tenía un significado especial después de quedarse a las puertas de la final en una edición anterior. "Quedé con mal sabor de boca porque no conseguí llegar hasta aquí. Este año el objetivo era Madrid", confiesa.

Showba: xoubas abiertas en mariposa

La tapa, Showba (xoubas abiertas en mariposa y lacadas con miel de castaño gallega, soja ligera, toque de licor café reducido y limón, además de pan de maíz gallego tostado y dados mínimos de manzana ácida gallega encurtida, a maridar con una Estrella), nació de una colaboración entre el joven cocinero y los responsables del establecimiento, que actualmente compaginan la gestión de Taberna do Campo con otro local en la ciudad. "Esto surge cuando se juntan un chico con muy buenas ideas y alguien con un poco más de experiencia en concursos", resume David que ve a Iago, "no como un hijo por la edad, pero sí una creación" entre su mujer y él: "Somos chef y minichef".

Inicialmente, el plato fue concebido solo para el certamen, continuará finalmente en carta. "Mi mujer quería quitarla al terminar el concurso, pero ahora ya no va a poder", bromearon entre risas tras la entrega del premio. Con el triunfo ya celebrado, la vista está puesta en Madrid Fusión. Allí presentarán prácticamente la misma propuesta, aunque con algunos ajustes. "Hemos aprendido cosas en este concurso y creemos que se merece darle una vuelta", avanzaron.

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La tapa ganadora de la Taberna do Campo, 'Showba' / Gus de la Paz

La Ruta CTV volvió a confirmar este año su enorme dimensión dentro de la gastronomía gallega. Con más de 250 establecimientos participantes, la iniciativa organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña en colaboración con Estrella Galicia se ha consolidado como una de las grandes citas culinarias de la provincia.