La Policía desaloja a varios ocupas de un antiguo pub de la zona del Orzán en A Coruña
Los agentes han precintado el local y se han puesto en contacto con el propietario
A Coruña
La Policía Nacional ha desalojado a varios ocupas que habían entrado en un antiguo pub en la zona del Orzán, en A Coruña. Los agentes acudieron este martes a la calle Cancela, donde se encuentra el Milk, un pub que cerró hace años y en el que no hay ningún tipo de actividad.
Vecinos de la zona alertaron de que varias personas habían entrado al establecimiento, donde se habían instalado. La Policía identificó a los ocupas, que abandonaron el pub, y procedieron al cierre del local, que fue precintado. Además, el 091 se puso en contacto con el propietario del inmueble.
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