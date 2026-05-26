Policías nacionales se concentran en A Coruña para reclamar más agentes en una "ciudad sin policías"

Representantes de la Confederación Española de Policía (CEP) han convocado este martes una protesta ante el cuartel de la Policía Nacional en Lonzas, en A Coruña, para reclamar más personal y medios ante, afirman, el aumento de intervenciones.

En declaraciones a Europa Press, Agustín Vigo, secretario regional del CEP en Galicia, ha asegurado que en los últimos años ha habido un aumento de plantilla pero ha insistido en que es insuficiente por la creación de nuevas unidades; el aumento, ha especificado, de denuncias por delitos como agresiones sexuales o ciberestafas y "la disminución" de funcionarios en tareas administrativas.

Al respecto, ha señalado que, por este motivo, hay agentes "en oficinas" mientras que ha considerado insuficiente el personal destinado a investigación. "No hay gente para investigar", ha expuesto para aludir, además, a la creación de nuevas unidades.

Junto a ello, ha denunciado un aumento de agresiones a los agentes y ha insistido en que en determinadas intervenciones "lo que importa es la cantidad de policías" para evitar situaciones de este tipo.

La protesta en A Coruña forma parte de un calendario de movilizaciones en toda Galicia para exigir más personal y medios. Tras las protestas en Santiago, Ribeira o Vigo, en esta jornada ha sido en la ciudad herculina y próximamente en Ourense.

En toda Galicia, este sindicato considera que la plantilla, integrada por unos 2.800 agentes, según sus datos, debería aumentarse en 500 más. En A Coruña ciudad han reclamado cien más en relación a los 800 existentes. Para la provincia coruñesa, con unas 1.200 personas en total, reclaman un aumento de 200 personas.

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En una nota trasladada a los medios de comunicación, aseguran que los delitos vinculados a lesiones y riña tumultuaria han aumentado con 88 hechos de este tipo en 2019 en la A Coruña frente "a los 150 en 2025". "Un 70,45% más en un momento donde los coches patrullas de la Policía Nacional son difíciles de ver por las calles de la ciudad debido a la falta de agentes en el servicio de radiopatrulllas", citan, entre otros ejemplos.