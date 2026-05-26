El PP de A Coruña pide al BNG que explique por qué votó a favor del presupuesto de 2026 "con un déficit de 21 millones"
Afirma que la formación es un "cómplice necesario en todo el desastre de gestión socialista" para "salvar la Alcaldía de Santiago"
El grupo municipal del PP critica al BNG y a su candidata a la Alcaldía, Avia Veira, que expliquen por qué respaldaron el presupuesto de este año, que, según afirman en base a un informe del interventor, "que incluye una previsión de déficit de 21 millones de euros", superior a los doce millones que arrojó la liquidación de 2025 y que critican los nacionalistas. Los nacionalistas afirmaron esta semana que no darán más su respaldo al Gobierno local socialistas en las votaciones del pleno mientras no se solucione el "buraco económico" municipal.
Los populares afirman que el BNG ha respaldado unas cuentas que "obligarían el año que viene a hacer más recortes por 21 millones, por lo que la situación sería peor". "Estamos ante un nuevo paripé del BNG", critica el PP, para el que la formación nacionalista es "cómplice necesario" de la alcaldesa Inés Rey en "todo el desastre de gestión socialista". Entre otras acusaciones, afirman que el Bloque ha votado "a favor de especulación urbanística en el Agra, en As Xubias o en O Castrillón" o de "subir los impuestos" a los coruñeses. "El BNG es el partido del non a todo, menos en Coruña donde es el partido del si a todo. Tragan lo que haga falta en Coruña para salvar la Alcaldía en Santiago", defiende el PP.
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