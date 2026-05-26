Zunder instalará puntos de recarga de vehículos eléctricos en terrenos portuarios de A Coruña
Se ubicarán en la Lonja, los muelles de A Palloza y Calvo Sotelo y el puerto exterior
También habrá en el Oceanográfico, Casa del Mar y Correos
Las empresas Easycharger, a través de su marca comercial Zunder, instalará puntos de recarga de vehículos eléctricos en terrenos de la Autoridad Portuaria que se encuentran tanto en el interior del recinto del puerto como en lugares del casco urbano que pertenecen a esta administración.
En los muelles estarán situados en el aparcamiento de la Lonja, los muelles de A Palloza y Calvo Sotelo, así como en el puerto exterior.
Ya fuera de ese recinto se ubicarán en el aparcamiento del Instituto Oceanográfico, en el entorno de la Casa del Mar y en el del edificio central de Correos, junto a la avenida de la Marina.
Iberdrola solicita por su parte a la Autoridad Portuaria la instalación de sus propios puntos, para lo que el Boletín Oficial del Estado publica hoy esa petición, con la que se abre un procedimiento de información pública con una duración de veinte días.
La compañía eléctrica pretende instalar sus puntos de recarga en el aparcamiento de la Lonja dentro del puerto y, ya fuera del mismo, en el estacionamiento del Oceanográfico y en la zona de la sede de la Autoridad Portuaria.
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