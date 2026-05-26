Una sartén al fuego obliga a los Bomberos de A Coruña a desplazarse a la plaza de Pontevedra

Un incendio en una vivienda de la plaza de Pontevedra ha provocado gran expectación por la presencia de dos vehículos de Bomberos de A Coruña.

El fuego se originó en la cocina de uno de los apartamentos por una sartén que quedó encendida, aunque cuando llegaron los Bomberos el incendio ya estaba prácticamente sofocado. Los técnicos de emergencias se han dedicado a ventilar el humo que quedaba en el edificio.

Sin embargo, el corte de una de las calles más transitadas de la zona ha llamado la atención a los viandantes.

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Hasta el lugar también se desplazó una dotación de la Policía Local.