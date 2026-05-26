¿Cómo será el verano 2026 en A Coruña? Esto dice la Aemet

Con el verano ya a la vuelta de la esquina y un año que ha dejado escenarios tan pintorescos como las interminables lluvias de este invierno, hay quien empieza a mirar el cielo con sospecha mientras planea sus vacaciones estivales. Y es que ha habido años en los que el sol se ha dejado ver más bien poco cuando se supone que tenía que relucir con más fuerza, haciendo difícil olvidarse del paraguas o de la chaqueta en A Coruña.

Para saber si se repetirá tal descalabro y resolver las dudas de los más impacientes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su predicción estacional para los próximos meses, abarcando un buen trozo del verano. Aunque los análisis climatológicos a tan largo plazo están lejos de ser una certeza, sí indican, según la Aemet, el escenario "más probable" en el que estarán las temperaturas, que se encontrarán presumiblemente fuera de los valores normales para la época del año.

Un verano más cálido de lo habitual en A Coruña este 2026

La predicción trimestral de la Aemet indica la probabilidad de que la temperatura de un periodo de tiempo "esté por encima o por debajo de los valores considerados normales" en función de los registros históricos entre 1991 y 2020. Así, en el caso de los próximos meses, la institución espera un verano más cálido de lo habitual, especialmente en la ciudad de A Coruña y Ferrolterra.

Mapa con la predicción de las temperaturas este verano según la Aemet. / Agencia Estatal de Meteorología

En estas zonas, hay una probabilidad de un 60% de que el verano sea más caluroso de lo usual, mientras que el resto de la Costa da Morte se queda en un 50%. El escenario se replica en la mayor parte de España: hay un 50% de probabilidades de que haga más calor del que normalmente haría otros años, frente a un 20% de oportunidades de que el verano sea más frío.

Si se observan modelos que predicen en detalle a mucho más largo plazo, como el de AccuWeather, el gráfico de temperaturas para junio, julio y agosto respaldan las predicciones de la Aemet. En los tres meses, las temperaturas superarían prácticamente todos los días la marcada como la media máxima, con cifras que se moverían entre los 23 y los 25 grados.

Precipitaciones, ¿lloverá este verano en A Coruña?

En España, acertar con las predicciones de lluvia es más complicado que en las latitudes tropicales, porque hay, apunta el servicio meteorológico, más "fluctuaciones aleatorias". Es por ello por lo que el mapa de la agencia española del clima muestra la misma probabilidad de que se dé una primavera-verano más húmeda, seca o normal respecto a la densidad de precipitaciones propia de A Coruña.

En el tercio este de la Península, Baleares y las Islas Canarias, en cambio, sí se espera que este verano llegue con un mayor número de días lluviosos. Pero en la ciudad herculina, por el momento, no hay que alarmarse, ya que la entidad meteorológica predice, al menos, unas primeras semanas de junio con temperaturas estivales en las que se podrá guardar el paraguas.

Así lo indica en una de las últimas publicaciones de su blog, en la que aventura el pronóstico hasta el 14 de junio. En él, el panorama parece perfecto para empezar a disfrutar del sol en alguna de las muchas terrazas de A Coruña o incluso para darse el primer baño del año en sus arenales si uno es valiente: "Temperaturas superiores a las normales en prácticamente todo el país" y "precipitaciones escasas en la mayor parte del norte".